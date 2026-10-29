MotoGP Malezya GP

Jorge Martin, Malezya GP ilk antrenman seansı için onay aldı!

Jorge Martin, perşembe günü gerçekleştirilen ilk sağlık kontrollerini geçerek MotoGP Malezya Grand Prix'sinin cuma günkü ilk antrenman seansına katılmak için onay aldı.

Rachit Thukral Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 10:00

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MotoGP'nin resmi doktoru Angel Charte, perşembe günü yapılan ilk fiziksel yeterlilik kontrollerini başarıyla geçen Jorge Martin'in yeniden MotoGP motosikletine binmesine izin verdi.

Bununla birlikte Martin'in hafta sonunun geri kalanında yarışabilmesi için cuma günü ilk antrenman seansının ardından bir kez daha değerlendirmeden geçmesi gerekecek.

İspanyol sürücü, geçtiğimiz cumartesi Phillip Island'da düzenlenen sprint yarışında yüksek hızda kaza yapmış ve yaşadığı sakatlığın ardından Avustralya Grand Prix'sine katılamamıştı.

Hava koşulları nedeniyle yarış daha sonra iptal edilmiş olsa da Martin, şampiyonluk mücadelesinde Marc Marquez'in 10 puan gerisine düşmüştü. Bu hafta sonu düzenlenecek Malezya Grand Prix'sine katılması, şampiyonluk umutlarını canlı tutabilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Aprilia, Martin'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Jorge Martin bugün FIM Grand Prix Dünya Şampiyonası sağlık ekibi tarafından muayene edildi ve ilk antrenman katılabilecek durumda olduğu açıklandı. Seansın ardından durumu yeniden değerlendirilecek."

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia cephesinde sakatlıkla mücadele eden tek isim Martin değil. Markanın uydu takımı Trackhouse'ta yarışan Raul Fernandez de hafta sonuna kırık parmakla giriyor.

Fernandez de Martin gibi Avustralya Grand Prix'si öncesinde yarışmaya uygun bulunmamış, ardından yarışın iptal edilmesiyle piste çıkamamıştı.

İspanyol sürücü, sakatlığının daha da kötüleşmesi riskinin bulunduğunu kabul etse de perşembe günü gerekli sağlık kontrollerini geçerek cuma sabahı gerçekleştirilecek ilk serbest antrenman seansına katılma hakkı kazandı.

Trackhouse, Fernandez'in durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Raul, Sepang'da şampiyonanın sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirmeyi tamamladı ve cuma sabahı gerçekleştirilecek ilk serbest antrenman seansına ilk antrenman katılabilecek durumda olduğu açıklandı. Seansın ardından durumu yeniden değerlendirilecek."

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- Motorsport.com Ekibi

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