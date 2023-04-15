Jorge Martin, liderliğe rağmen hastalığı nedeniyle kendini epey zayıf hissediyor

Haberi dinle

Cuma günü son turunda en hızlı zamanı elde eden ve direkt Q2'ye kalmayı garantileyen Jorge Martin için bu sonuç ekstra önem taşımakta, nitekim kendisi ufak bir hastalık geçirmekte ve kendini pek de iyi hissetmemekte.

Günün ardından konuşan Martin, "Sonuçtan memnunum ama hâlâ elimizden gelenin en iyisini yapmaktan uzağız."

"Motosiklet gayet iyi çalışıyor ama kendimi gerçekten kötü, gerçekten zayıf hissediyorum. İyileşmem gerekiyor. Bugün gerçekten zor bir gündü. Hiç gücüm yoktu, her virajda zorlanıyordum."

"Ama mutluyum. Antrenmanın son yarım saatinde kendimize geldik. Cumartesi günü çalışmak için zamanımız olacağından eminim."

"Antrenman sırasında fiziksel yönden iyi olmak için de çabaladım, sonuna kadar enerjimi korumak zorundaydım. Neyse ki iyi gitti!" dedi.