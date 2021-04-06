Jorge Martin, ilk MotoGP podyumunu Gresini’ye adıyor

İki kez 125cc dünya şampiyonu ve takım patronu Gresini, Şubat ayında COVID-19’la olan mücadelesini kaybettikten sonra vefat etmişti.

Martin, 2017-2018 yılları arasında, Gresini’nin Moto3 ekibinde yarışmıştı ve sekiz grand prix kazanmasının ardından, 2018 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

2021’de MotoGP’de Pramac Ducati’ye terfi eden İspanyol sürücü, geçtiğimiz cumartesi günü MotoGP kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı ve Doha GP’de tam 17 turu lider götürmesinin ardından, damalı bayrağı üçüncü olarak gördü.

Martin yarıştan sonra şunları söyledi: ‘’Bu podyumu Fausto’ya adamak istiyorum çünkü bu benim MotoGP’deki ilk podyumumum. O, benim kariyerimde çok önemli biriydi çünkü bana Moto3’te Honda’yla yarışma olanağı tanıdı.’’

‘’Gerçekten kötü bir noktadaydım çünkü kötü bir motosikletim vardı ve iyi sonuçlar elde edemiyordum.’’

‘’Sonra, o bana ‘tamam, buraya gel, yetenekli olduğunu ve bu şampiyonayı kazanabileceğini biliyorum’ dedi.’’

‘’O benim ailemden biri gibiydi. Bugün, Gresini’nin takımını kucaklamak için durdum ve eminim ki o da yukarıdan izliyordu.’’

Martin, pole pozisyonundan başlayacağı için biraz gergin olduğunu ancak yarışı 17 tur boyunca lider götürebildiğini de ekledi.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak, Yamaha’da Fabio Quartararo’nun 19. turda zafere ulaşmak için yaptığı hamlenin ardından biraz ‘’sınırda olduğunu’’ ve Pramac'tan takım arkadaşı Johann Zarco’yu geçmeyi denemesi halinde bir kaza yapabileceklerini söyledi.

‘’Hâlâ yeterince hızlı değilim, bu kesin. Fabio beni geçtiğinde, onu takip etmek için sınıra fazla yakındım.’’

‘’Ancak sonrasında, ‘tamam, belki de zorlama zamandır ve onu takip ederek, podyuma çıkabilirim’ diye düşündüm.’’

‘’En sonunda, ne yazık ki ikinci sırayı da kaybettim.’’

‘’%100 mutluyum, çünkü Johann’ı gördüğümde, ‘deneyemem, çünkü denersem kaza yaparız ve kötü olur’ diye düşündüm.’’

‘’Onu takımdaki rolü farklı, şampiyonayı kazanmak için üstlerde olması gerekiyor.’’

‘’Ancak, podyumu korumak için içeriden geçmeyi denedim ve üçüncülük harika.’’

‘’MotoGP’deki kısa sezon öncesinde sonra, burada olma fırsatını değerlendirdim. Yani, gerçekten mutluyum.’’

‘’Aslında, biraz gergindim. Geçen haftadan daha gergindim çünkü pole pozisyonunda olmak kolay değil.’’

‘’İleride yine bir pole pozisyonu alırsam, aynı gerginlikte olacağımı düşünüyorum.’’

‘’Bugün, öndekilere yetişebilmek için yeterince hızlı olmadığımı düşündüm ancak her tur, daha yakındı.’’

‘’Çok fazla zorlamıyordum, ancak durumu iyi idare ettim ve 1:55.2, 1:55.1 ve 1:55.4 gibi süreler yaptım.’’

‘’Yani hızım harikaydı, bu yüzden öndeydim. Gergin olsam da, bunu iyi kontrol edebildim.’’