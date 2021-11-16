Jorge Martin, hastalığı yüzünden MotoGP finalini kaçıracağını düşünmüş

Çaylak sürücü, 2021 MotoGP sezonunun Pazar günkü son yarışı için pole pozisyonuna yükseldi ve zafer için mücadele eden favori isimlerden biriydi.

İkinci turdan, 14. tura kadar lider giden Martin, 15. turda kendisine geçilene kadar, yarış kazananı Francesco Bagnaia'yı arkasında tuttu.

Martin daha sonra, ikinci sırada kalmak için Jack Miller'ın kardeş fabrika takımı Ducati'ye karşı savunma yaptı ve böylece yılın çaylağı oldu.

Ancak Martin daha sonra, bir hastalık nedeniyle Cumartesi gecesi uyumadığını ve önceki günden beri hiçbir şey yemediği için endişelendiğini açıkladı.

Martin, yarıştan hemen sonra, "Evet, inanılmaz bir yarıştı. Dün saat 22'den bugün sabah 5'e kadar uyumadım ve kusuyordum."

"Gerçekten zordu, yarışa katılamayacağımı düşündüm. Fakat doktorlara, Angel Charte'a, tüm Clinica Mobile'e teşekkürler çünkü bana çok yardımcı oldular."

“Dünkü öğle yemeğinden beri hiç yemek yemediğim için endişeliydim. Bir MotoGP yarışı kesinlikle fiziksel açıdan zorlayıcı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

“Tamamen odaklandım, hata yapmadım. Son turlarda Jack zorluyordu, bu yüzden son turda %100'ümü verdim." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Üç podyum ve Steiermark Grand Prix'sinde bir zaferin yanı sıra dört pole pozisyonu kazanan Martin, geçirdiği inanılmaz çaylak yılında ilk defa ikincilik aldı.

“İkinci pozisyon inanılmaz, bu yıl aldığım ilk ikincilik.”

"Takım adına gerçekten çok mutluyum, sezonu bu şekilde, bir pole ve podyumla bitirmek harika. Artık geleceğe yönelik motivasyonumuz var.”

Martin, hastalığı yüzünden yarış sonrası basın toplantısını kaçırdı.

Martin, Portekiz GP antrenmanı sırasında ciddi bir kaza geçirdikten sonra sakatlık nedeniyle dört yarışı kaçırmasına rağmen, Avintia sürücüsü Enea Bastianini'yi dokuz puanla yendi ve yılı dokuzuncu bitirdi.