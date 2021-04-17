Jorge Martin, büyük MotoGP kazasının ardından hastaneye kaldırıldı

Martin, bu sabahki antrenman seansının son dakikalarına girerken yedinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti.

Kazanın nasıl gerçekleştiği tam olarak belli olmasa da, Martin hızla çakıl havuzuna doğru sürüklendi ve motosikletiyle beraber taklalar attı.

Kazanın etkisiyle Martin, tıbbi yardıma ihtiyaç duydu ve bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı. MotoGP yönetimi, Martin'in bilincinin yerinde olduğunu ancak olası yaralanmalar nedeniyle ambulansla hastaneye götürüleceğini duyurdu.

Kazada, Martin'in vücudunun pek çok yeri darbe aldı. Açıklamaya göre başında, el ve ayak bileklerindeki travmalar nedeniyle hafta sonunun kalan kısmında yarışamayacak.

MotoGP'den yapılan kısa açıklamada Martin'in başında sağ el ve ayak bileğinde travma oluştuğu ve daha fazla tıbbi kontrol için hastaneye transfer edileceği belirtildi.

Marshals and Mediacal team at Jorge Martin, Pramac Racing after the crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac'ın sürücü antrenörü Fonsi Nieto, "Eli ve bacağı çok acıyor. Fakat bilinci yerinde." dedi.

MotoGP'nin doktoru Angle Charte, Martin'in elinde olası bir kırık olduğundan endişe duyduğunu ve İspanyol sürücünün kazada, bir süreliğine bilinç kaybı yaşamış olabileceğini belirtti.

Charte, "Jorge birkaç dönüş ve takla ile yüksek enerjili bir travmaya maruz kaldı. Başlangıçta yanına gidildiğinde bilinci yerindeydi ancak doktorlar geldiğinde bir an için bilincini kaybettiği anlaşıldı. Nörolojik muayenesi normal görünüyor, bilinci sürekli yerinde, herhangi bir odak kaybı yok fakat çok acı çekiyor. İlk tanıya göre baş travmasının yanında muhtemelen elinde ve ayaklarında birkaç kırık var." dedi.

Martin şimdi Faro'daki bir hastaneye nakledilecek.

Charte, "Elinde, pek hoşuma gitmeyen bir kırık var ama ameliyata gerek olup olmadığını görmek için tarama yapılmasını istiyorum. Ayrıca dizinde de çok fazla ağrısı var." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing crashed bike Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images