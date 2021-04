Jorge Martin, büyük MotoGP kazasının ardından hastaneye kaldırıldı

Martin, bu sabahki antrenman seansının son dakikalarına girerken yedinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti.

Kazanın nasıl gerçekleştiği tam olarak belli olmasa da, Martin hızla çakıl havuzuna doğru sürüklendi ve motosikletiyle beraber taklalar attı.

Kazanın etkisiyle Martin, tıbbi yardıma ihtiyaç duydu ve bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı. MotoGP yönetimi, Martin'in bilincinin yerinde olduğunu ancak olası yaralanmalar nedeniyle ambulansla hastaneye götürüleceğini duyurdu.

Kazada, Martin'in vücudunun pek çok yeri darbe aldı. Açıklamaya göre başında, el ve ayak bileklerindeki travmalar nedeniyle hafta sonunun kalan kısmında yarışamayacak.

MotoGP'den yapılan kısa açıklamada Martin'in başında sağ el ve ayak bileğinde travma oluştuğu ve daha fazla tıbbi kontrol için hastaneye transfer edileceği belirtildi.

Marshals and Mediacal team at Jorge Martin, Pramac Racing after the crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images