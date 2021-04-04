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MotoGP / Haberler

Jorge Martin: "Alt sınıftaki galibiyetler, MotoGP'deki ilk pole'den daha iyiydi"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Doha Grand Prix öncesinde pole pozisyonunu kazanan Pramac Ducati'nin çaylak sürücüsü Jorge Martin, Moto2 ve Moto3'te aldığı zaferlerde MotoGP'deki ilk pole pozisyonundan daha iyi hissettiğini söyledi.

Jorge Martin: "Alt sınıftaki galibiyetler, MotoGP'deki ilk pole'den daha iyiydi"

Bugün MotoGP'deki henüz 2. yarışına çıkacak olan Martin, dün gerçekleştirilen sıralamalarda deneyimli takım arkadaşı Johann Zarco'yu geçerek pole pozisyonunu kazanmıştı.

2018'de Moto3 şampiyonu olan ve Moto3 ve Moto2'de toplam 10 zafer elde eden Martin, bu sene Pramac ile MotoGP'de mücadeleye başladı.

MotoGP'deli ilk pole pozisyonunu alt sınıflardaki zaferleriyle kıyaslaması istendiğinde Martin, "Kıyaslama yapmak zor çünkü galibiyet farklı bir şey."

"Bir GP'de galibiyet kazanmak, yapabileceğiniz en iyi şey. Bunu başarmak için mükemmel bir iş çıkarmanız gerekiyor."

"MotoGP'deki ilk pole pozisyonu tabii ki farklı bir şey ancak Moto2 ya da Moto3'teki zaferlerimin MotoGP'deki pole pozisyonundan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin, 2021'de Ducati MotoGP motosikletiyle sadece 10 gün sürüş yapmasının ardından  pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Pramac sürücüsü, MotoGP'deki ilk günlerinde şu ana kadar geçirdiğinden daha çok zorlanmayı beklediğini kabul etti.

Martin, "Bu motosikletleri sürmek güzel. MotoGP motosikletini sürmenin çok daha zor olmasını bekliyordum."

"İlk başta tabii ki her şeyin yeni ve farklı olduğunu hissediyorsunuz ancak lastikler, motor gücü, frenler ve vites kutusu, her şey daha iyi ve bu sayede farklı bir seviyede zorlayabiliyorsunuz."

"Bu açıdan, o turumda oldukça iyi hissettim. Belki ön lastiği bir önceki turumda da kullandığım için hafif kaybetmiş olabilirim. Bu yüzden sınırda olduğumu hissettim."

"Ancak çok çılgın şeyler yapmadım. Motosiklet gerçekten sınırdaydı." dedi.

Martin, her ne kadar ilk pole pozisyonunun ardından ilk galibiyetini kazanmayı düşünse de, bunun kolay olmayacağını kabul etti.

Martin, "Yarın (Bugün) çaylak olmanın zamanı. Üzerimde baskı yok ve henüz kazanabilecek potansiyele de sahip değilim çünkü performansım... 4. antrenmanda ileri yönde bir adım attık ancak hâlâ zirvedeki isimlerden 0.4 sn civarında geride olduğumu düşünüyorum."

"Bu açıdan şu anda galibiyeti düşünmek imkansız."

"Yarışta her şey olabilir ancak kazanmak için 6-7 sürücünün kaza yapmasına ihtiyacım var ve bunun olmasını istemem."

"İstediğim şey, onları hazır olduğum zaman mağlup etmek." dedi.

 
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Editör Lewis Duncan

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