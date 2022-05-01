Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Marquez: "Honda'nın yeni motosiklete geçmesi beni hayal kırıklığına uğratmadı" Sonraki / Bagnaia: "Pole turu, şimdiye kadarki en iyi turumdu"
MotoGP / İspanya GP Haberler

Jorge Lorenzo resmen MotoGP efsanesi ilan edildi

Beş kez dünya şampiyonu Jorge Lorenzo, Cumartesi günü Jerez'de düzenlenen törenle MotoGP'nin "Onur Listesine" alındı ve resmi olarak efsaneler arasına katıldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Jorge Lorenzo resmen MotoGP efsanesi ilan edildi
Haberi dinle

Jorge Lorenzo, 2010, 2012 ve 2015'te MotoGP Dünya Şampiyonu oldu ve ayrıca 2006 ve 2007'de 250cc şampiyonluğunu kazandı. 

MotoGP'de 47 yarış kazanan İspanyol sürücü, aynı süreçte 114 kez podyuma çıktı ve 43 pole pozisyonu elde etti. Lorenzo en büyük başarılarını Yamaha ile elde etti ve 2017'de Ducati'ye geçti. 2019'da bu marka için birkaç yarış kazandı ve bu da onu iki farklı MotoGP üreticisi için yarış kazanan birkaç sürücüden biri yaptı. 

2019'da Honda fabrika takımına geçen Lorenzo, sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından emekli olmaya karar verdi. Lorenzo, daha sonra test sürücüsü olarak Yamaha'ya dönse de artık sadece yorumculuk görevi üstleniyor.

Lorenzo, Jerez'de düzenlenen bir törenle MotoGP Efsanesi ilan edildi ve daha önce Valentino Rossi , Dani Pedrosa ve Casey Stoner'ın yer aldığı "Onur Listesi'ne" eklendi.

Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

Photo by: MotoGP

Bu durum hakkında açıklamada bulunan Lorenzo, efsane statüsüne yükselmesinin elde ettiği “şampiyonluklardan bile daha fazlası anlam ifade ettiğini " belirtti.

Lorenzo, "Bu unvan şampiyonluklardan bile daha fazla anlam ifade ediyor çünkü tüm efsaneler şampiyon ya da tüm şampiyonlar efsane olamaz. Yani, bu efsanelerin bir parçası olduğum için çok şanslıyım." dedi.

Lorenzo normalde bu unvanı geçen yıl almalıydı ancak COVID-19 durumu nedeniyle iptal edildi. 

Lorenzo iki tekerlekte olmasa bile dört tekerlekte hâlâ çok aktif. Yakın zamanda Imola'daki Porsche Supercup yarışında yer aldı ve bu yıl Porsche Carrera Cup İtalya'da tam zamanlı yarışıyor.

paylaşım
yorumlar
Marquez: "Honda'nın yeni motosiklete geçmesi beni hayal kırıklığına uğratmadı"
Önceki haber

Marquez: "Honda'nın yeni motosiklete geçmesi beni hayal kırıklığına uğratmadı"
Sonraki haber

Bagnaia: "Pole turu, şimdiye kadarki en iyi turumdu"

Bagnaia: "Pole turu, şimdiye kadarki en iyi turumdu"
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Quartararo: "Jerez MotoGP yarışında Bagnaia'yı yenmek mümkün değildi" İspanya GP
MotoGP

Quartararo: "Jerez MotoGP yarışında Bagnaia'yı yenmek mümkün değildi"

Bagnaia: "Isınma turlarında omzum beni epey endişelendirdi" İspanya GP
MotoGP

Bagnaia: "Isınma turlarında omzum beni epey endişelendirdi"

Quartararo: "Henüz 2023 için hiçbir şey imzalamadım" Portekiz GP
MotoGP

Quartararo: "Henüz 2023 için hiçbir şey imzalamadım"

Son Haberler

Quartararo: "Jerez MotoGP yarışında Bagnaia'yı yenmek mümkün değildi"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Jerez MotoGP yarışında Bagnaia'yı yenmek mümkün değildi"

Bagnaia: "Isınma turlarında omzum beni epey endişelendirdi"
MotoGP MotoGP

Bagnaia: "Isınma turlarında omzum beni epey endişelendirdi"

2022 MotoGP İspanya: Bagnaia, Quartararo'nun baskısına rağmen bu yılki ilk zaferini aldı!
MotoGP MotoGP

2022 MotoGP İspanya: Bagnaia, Quartararo'nun baskısına rağmen bu yılki ilk zaferini aldı!

MotoGP İspanya ısınma turları: Nakagami en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP İspanya ısınma turları: Nakagami en hızlısı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.