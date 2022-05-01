Jorge Lorenzo resmen MotoGP efsanesi ilan edildi

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Jorge Lorenzo, 2010, 2012 ve 2015'te MotoGP Dünya Şampiyonu oldu ve ayrıca 2006 ve 2007'de 250cc şampiyonluğunu kazandı.

MotoGP'de 47 yarış kazanan İspanyol sürücü, aynı süreçte 114 kez podyuma çıktı ve 43 pole pozisyonu elde etti. Lorenzo en büyük başarılarını Yamaha ile elde etti ve 2017'de Ducati'ye geçti. 2019'da bu marka için birkaç yarış kazandı ve bu da onu iki farklı MotoGP üreticisi için yarış kazanan birkaç sürücüden biri yaptı.

2019'da Honda fabrika takımına geçen Lorenzo, sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından emekli olmaya karar verdi. Lorenzo, daha sonra test sürücüsü olarak Yamaha'ya dönse de artık sadece yorumculuk görevi üstleniyor.

Lorenzo, Jerez'de düzenlenen bir törenle MotoGP Efsanesi ilan edildi ve daha önce Valentino Rossi , Dani Pedrosa ve Casey Stoner'ın yer aldığı "Onur Listesi'ne" eklendi.

Jorge Lorenzo Photo by: MotoGP

Bu durum hakkında açıklamada bulunan Lorenzo, efsane statüsüne yükselmesinin elde ettiği “şampiyonluklardan bile daha fazlası anlam ifade ettiğini " belirtti.

Lorenzo, "Bu unvan şampiyonluklardan bile daha fazla anlam ifade ediyor çünkü tüm efsaneler şampiyon ya da tüm şampiyonlar efsane olamaz. Yani, bu efsanelerin bir parçası olduğum için çok şanslıyım." dedi.

Lorenzo normalde bu unvanı geçen yıl almalıydı ancak COVID-19 durumu nedeniyle iptal edildi.

Lorenzo iki tekerlekte olmasa bile dört tekerlekte hâlâ çok aktif. Yakın zamanda Imola'daki Porsche Supercup yarışında yer aldı ve bu yıl Porsche Carrera Cup İtalya'da tam zamanlı yarışıyor.