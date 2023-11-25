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Joan Mir, Valensiya MotoGP yarışından çekildi

Joan Mir Valensiya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaptığı kaza sonrası hafta sonundan çekildi.

Editör Ezel Tan
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Joan Mir, Repsol Honda Team bike

Joan Mir'in zorlu sezonu şimdiden sona erdi. İspanyol sürücü Cuma sabahı yapılan ilk antrenmanda 8. virajda büyük bir kaza geçirdi ve herhangi bir kırık tespit edilmemesine rağmen boyun ağrısı nedeniyle öğleden sonraki seansa katılamadı.

MotoGP sağlık ekibi, bu sabah 2020 MotoGP şampiyonunun hafta sonunun geri kalanında yer almayacağını açıkladı.

Honda'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Tıbbi muayene ve değerlendirmenin ardından Joan Mir Valensiya GP'sine katılmayacak."

"Şimdi iyileşmeye ve Salı günkü teste hazırlanmaya konsantre olacak."

Mir'in baş mekanikeri Giacomo Guidotti, Mir'in ağrıları nedeniyle kötü bir gece geçirdiğini ve bugün piste çıkmamasının tüm taraflar için en iyi karar olacağını ekledi.

Marco Bezzecchi ve Jack Miller da Cuma günü ağır kazalar geçirdiler fakat yara almadan kurtuldular.

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