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Joan Mir, sakatlık nedeniyle İtalya GP'sinden çekildi!

Cuma günü ikinci antrenman seansında kaza yapan ve sağ elinden sakatlanan Joan Mir, hafta sonunun kalanında yer almayacak.

Megan White
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Joan Mir, Repsol Honda Team

İkinci antrenman seansının orta noktasına doğru ilk virajda kaza yapan Mir, motosikletine hasar vermesinin ardından günü kapatmıştı.

Honda kariyerine epey sıkıntılı başlayan eski şampiyon, bu sezon tam 12 kez kaza yaptı.

Son kazasının ardından sağ elinden sakatlanan Mir, pistin epey hızlı doğası nedeniyle risk almamaya ve hafta sonundan çekilmeye karar verdi.

Takım tarafından yapılan açıklamada, "Joan Mir, İtalya GP'sinin ilk gününde çeşitli zorluklarla karşılaştı, ikinci antrenman seansının orta noktasındaki bir kaza nedeniyle günü erkenden kapattı."

"Ciddi bir rahatsızlık hisseden sürücümüz hemen muayene oldu ve sağ elinin beşinci parmağı çevresinde zedelenme tespit edildi."

"Sakatlığın ardından karara varan Mir ve Repsol Honda, Mugello'nun yüksek hızlı ve zorlu doğası nedeniyle hafta sonunun kalanından çekildi." ifadeleri yer aldı.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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