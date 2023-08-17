Joan Mir, 2023'ün ardından MotoGP'den ayrılmayı "ciddi şekilde" değerlendirmiş

2020 dünya şampiyonu, Suzuki'nin 2022 sonunda şampiyonadan çekilme kararı almasının ardından Honda ile iki yıllık anlaşma imzalamış ve bu yıl Japon üreticiyle yarışmaya başlamıştı.

Mir'in sezonu şu ana kadar çok kötü geçti; İspanyol sürücü toplamda beş puan toplayabildi ve Portekiz'deki 11. sırada tamamladığı ilk yarıştan beri pazar günleri hiç finiş göremedi.

Sık sık kazalar yapan ve sakatlıklar geçiren Honda sürücüsü, Arjantin, İtalya, Almanya ve Hollanda yarışlarının tamamını kaçırdı.

Perşembe günü Avusturya GP'si öncesinde konuşan Mir, "Zor bir dönemden geçiyorum."

"İçinde bulunduğum durumu kabullendiğim bir dönemdeyim. Daha önce bunu kabul etmek istemiyordum ve zihinsel olarak daha zor bir durum çünkü bir şeyi istiyorsunuz; elde edemiyorsunuz ve bunu kabul etmek zor oluyor."

"Şimdi bunu kabul ediyorum, içinde bulunduğum durumu biliyorum ve işleri tersine çevirmek istiyorum."

"Bir an ciddi ciddi bırakmayı düşündüğüm doğru ama bu başka bir motosikletle yarışmak istememden kaynaklanmıyordu."

Joan Mir, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bırakmak istedim çünkü zihinsel olarak çökmüştüm. Şimdi o durumda değilim. Şimdi farklı bir durumdayım."

"Eğer bugün emekli olursam, ileride çok pişman olacağımı biliyorum. Yani asıl önemli olan bu."

"Bazen 'Bırakmak istiyorum' diyorsunuz, çünkü bazen işinizde iyi vakit geçirmiyorsunuz, insanlarla tartışmalar yaşıyorsunuz, kötü bir ay geçiriyorsunuz ve tüm bunlardan ötürü sadece bırakmak istiyorsunuz."

"Fakat sonrasında 'şimdi ayrılırsam ileride pişman olurum' diyorsunuz. Ben de o duruma geldim fakat denemeye devam etmek istediğimi gördüm." dedi.

Mir, 2019 Brno'da yaşadığı ağır bir test kazasının ardından da benzer bir düşünceye kapıldığını ama bunu çok çabuk atlattığını belirtti.

Daha önce emekli olmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Evet, ilk yılımda, büyük bir sakatlık geçirdiğim Brno'da bunu düşündüm."

"Kötü bir zaman geçirdiğinizde ya da böyle kötü bir kaza yaptığınızda, kendinize birçok şey soruyorsunuz. Kendi kendinize 'buna değer mi?' diyorsunuz. O zaman da aynısı oldu. Fakat sonra toparlandım ve geri döndüm." dedi.