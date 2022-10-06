Joan Mir, bir aksilik çıkmadığı takdirde Avustralya'da pistlere dönecek

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Kabus gibi bir sezon geçiren 2020 şampiyonu. Ağustos ayındaki Avusturya GP'sinde bir "highside" yaşamasının ardından sakatlanmış ve bir sonraki yarış olan Misano'da sakatlığı nedeniyle piste çıkamamıştı.

İki hafta sonra Aragon'da geri dönmeye çalışan Mir, sakatlığının nüksetmesinden ötürü hafta sonundan çekildi ve sonraki iki yarış olan Motegi ile Tayland'da da kenarda oturmak zorunda kaldı.

Mir'in yerini Motegi'de normalde Wildcard ile yarışacak olan Takuya Tsuda doldururken, Tayland'da ise tanıdık bir isim geri döndü: eski Ducati sürücüsü Danilo Petrucci.

Geçtiğimiz günlerde Mir'in hasarlı sağ ayak bileğinin etrafındaki sinir ve kasların durumunu değerlendirmek için elektromiyografi çekildi ve iyileşme belirtileri cesaret verici düzeydeydi.

Bu nedenle gelecek hafta Philip Island'a gelmeyi planlayan Mir, daha fazla kontrolden geçecek ve yarışmasının uygun bulunmasına yönelik raporları bekleyecek.

Mir, "Her şey iyiye gidiyor gibi görünüyor, son kontrollerin ardından doktorlardan gelen iyi haberleri duymak beni çok mutlu etti."

"Yaralarım hızlı bir şekilde iyileşiyor gibi, iyileşmek için sarf ettiğim çabalar karşılığını verdi."

"Hâlâ maksimumumda değilim ama geri dönme zamanının geldiğini hissediyorum çünkü durumum önceki haftalara göre çok daha iyi."

"Sezonun son üç yarışında takımımla birlikte olmak istiyorum, bu nedenle motosiklet üstünde iyi hissedebileceğimi ve iyi bir performans ortaya koyabileceğimi umuyorum."

Takım patronu Livio Suppo ise, "Joan Phillip Island'a döneceği ve yeniden bizlerle birlikte olabileceği için çok mutluyum."

"Bazı iyi yedek sürücülerden yardım almış olsak da kendisinin yokluğunu hissediliyordu. Kendisini yine motosikletinin üstünde görmek harika olacak."

"Onu rahatlatmak ve en sevdiği pistlerden birinin keyfini çıkarmasını sağlamak için her şeyi yapacağız." dedi.