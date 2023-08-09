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Joan Mir: "Artık daha farklı bir zihniyetle hareket ediyorum"

Honda ile zor günleri devam eden 2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir, artık daha farklı bir zihniyetle hareket ettiğini ve olumlu yaptığı şeyleri baz alacağını söylüyor.

Megan White
Ekleyen:
Joan Mir, Repsol Honda Team

Suzuki'nin seriden ayrılmasının ardından büyük umutlarla Honda'ya geçen Mir, şu ana kadar hayal kırıklığından başka bir şey yaşamadı.

Bu sezon sadece beş puan alabilen Mir'in damalı bayrak görebildiği tek yarış Portekiz, kalan tüm yarışlarda ise kendini yerde buldu.

Dahası, kendisinin sezonuna sakatlıklar da damga vurdu; Arjantin, İtalya, Almanya ve Hollanda GP'leri sakatlık nedeniyle kaçtı.

Geri döndüğü ve yine kendini yerde bulduğu Britanya GP'sinin ardından konuşan Mir, zihinsel olarak temiz bir sayfa açtığını söylüyor.

Motivasyonunu korumanın zor olup olmadığı sorulan Mir, "Zordu ama dürüst olmak gerekirse şimdi başka bir aşamadayım."

"Sezonun ilk yarısını idare etmek çok zordu ama artık daha farklı bir zihniyetle ilerliyorum."

"Genel olarak olumlu yaptığım şeyler üstünden ilerlemeye çalışıyorum, bu sayede kendimi daha rahat hissedeceğim bir motosiklete sahip olacağız." dedi.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Britanya GP'sini de yorumlayan Mir, "Her şeyden önce, yarış başlarken ön sürüş yüksekliği cihazını devreye sokamadım.

"Dört kez denedim ve bu yüzden ufak bir hata yaptım, dolayısıyla yarışa cihaz olmadan başladım."

"Orada anlamamız gereken bir sorun vardı çünkü aynı şeyi ben de yaptım ve gerçekten çalışmıyordu."

"Sonra motosiklette garip bir şey oldu, her fren yaptığımda, her vites düşürdüğümde arka taraf kilitleniyordu."

"Bu sorun nedeniyle eski 1. Virajda neredeyse kaza yapıyordum, neredeyse kötü bir kaza geçiriyordum.

"Sonrasında ise çakıllara tam hızla girdim ve çakıllarda kaza yaptım. Pazar günümüz böyle geçti. Yarışımız iki tur sürdü." dedi.

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