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MotoGP / Jerez Kasım testi / Son dakika

Jerez'deki kazada Marquez'in omuzu çıkmış

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Jerez'deki kazada Marquez'in omuzu çıkmış
Ekleyen:
26 Kas 2019 05:10

Marc Marquez, ıslak bir bölüme çıkmasının ardından kaza yaptığını ve bu kazada sağ omzunun kısmen yerinden çıktığını söyledi.

Marquez, 2019 versiyon Honda'sıyla ilk bölümde en hızlı zamanı yapmayı başardı, ancak kısa bir süre sonra 2020 versiyona geçti.

Sabah pistin dışında ıslak olan bazı hatlar vardı ve Marquez, bunlardan birisine dokundu.

Daha sonra Marquez yerde kaldı ve ardından kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.

Marquez, "Benim hatamdı. Genişten döndü. Beşinci, dokuzuncu ve 13. virajın çıkışında ıslak bölümler vardı. Özellikle sabah durum buydu."

"Genişten döndüm, çok hızlı değildim çünkü turu iptal etmiştim ve sadece o ıslak kısma dokundum. Dokununca da önü kaybettim Ama çakıla iyi bir pozisyonda girmedim ve omzum çıktı. Bu yüzden de tıbbi merkeze gittim." dedi.

Marquez, son yıllarda sol omzunun sürekli çıkmasıyla ilgili problemler yaşadı ve bu sezon başlamadan önce önemli bir ameliyat geçirdi.

Öte yandan Marquez, Valencia'daki testte de 2020 motosikletiyle kaza yapmıştı ancak bunun motorun elektroniğiyle ilgili bir sorundan kaynaklandığını söyledi.

Valencia'da hem Marquez hem de Cal Crutchlow 2020 RC213V'yi test ettiler.

Marquez, hava şartlarından ötürü böyle bir program seçtiklerini söyledi.

Marquez, "Garajda üç motosikletim vardı. Birisi mevcut motosikletti. Diğeri yeni motorun ilk adımı ve farklı bir şasiydi."

"İleriye doğru giden yolu anlamaya çalışıyoruz. Özellikle Jerez şasinin çok önemli olduğu yer ve bu koşullarda bunu gördük. Çok özel şartlar var çünkü yol tutuş çok yüksek. Fakat bu soğuk şartlarda durum oldukça kritik. Şu an ilk gündeyiz ve hatta yarın da mükemmel değil. HRC ilk gün iki farklı motosiklet denemeye karar verdi. İkinci gün için planlarının ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu plan hava yüzünden oluşturuldu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Jerez Kasım testi
Alt-etkinlik Pazartesi
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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