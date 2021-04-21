Jerez'de, sakatlanan Martin'in yerini Rabat alacak

Martin, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Portekiz yarışının üçüncü antrenman seansında büyük bir kaza yapmış ve ardından da hastaneye götürülmüştü. Kontrollerin ardından Portekiz'de yarışmasına izin verilmedi.

İspanyol sürücü, ameliyat için Barselona'daki bir hastaneye transfer edilmişti, ancak kazada geçirdiği kafa travması nedeniyle sağ el ve ayak bileğindeki kırıklara yönelik ameliyatın ertelenmesine karar verildi.

Martin, çarşamba günü ameliyat olacak ve önümüzdeki hafta sonu yapılacak Jerez yarışında piste çıkamayacak.

Motorsport.com, Pramac'ın Martin yerine Rabat'la yarışmayı seçtiğini öğrendi.

2014 yılında Marc VDS ile Moto2'de şampiyonluk yaşayan Rabat, 2016 yılında MotoGP'ye geldi ve Avintia Ducati ile olan ortaklığına 2018 yılında başladı.

2019 İngiltere GP'de büyük bir kaza geçiren ve 2020'de yarışlara geri döndüğünde de bunun etkisinden kurtulamayan Rabat, 2021 sezonu için Avintia ile anlaşmaya sahip olsa da, takımdan gönderildi.

MotoGP'de seçeneği kalmayan Rabat, Dünya Superbike takımlarından Barni Ducati'den aldığı teklifi kabul etti.

Rabat, Superbike sezonu 21 Mayıs'ta başlayacağı için hem İspanya hem de Fransa'daki yarışlarda Pramac tarafından kullanılabilecek.