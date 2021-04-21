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Önceki / Rossi, Portekiz yarışının adından kendisinden daha emin hissediyor
MotoGP / İspanya GP / Son dakika

Jerez'de, sakatlanan Martin'in yerini Rabat alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Eski MotoGP sürücüsü ve 2014 Moto2 şampiyonu Tito Rabat, Portimao'da geçirdiği büyük kaza nedeniyle ameliyat olacak Jorge Martin'in yerine İspanya GP'de piste çıkacak.

Jerez'de, sakatlanan Martin'in yerini Rabat alacak

Martin, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Portekiz yarışının üçüncü antrenman seansında büyük bir kaza yapmış ve ardından da hastaneye götürülmüştü. Kontrollerin ardından Portekiz'de yarışmasına izin verilmedi.

İspanyol sürücü, ameliyat için Barselona'daki bir hastaneye transfer edilmişti, ancak kazada geçirdiği kafa travması nedeniyle sağ el ve ayak bileğindeki kırıklara yönelik ameliyatın ertelenmesine karar verildi.

Martin, çarşamba günü ameliyat olacak ve önümüzdeki hafta sonu yapılacak Jerez yarışında piste çıkamayacak.

Motorsport.com, Pramac'ın Martin yerine Rabat'la yarışmayı seçtiğini öğrendi.

2014 yılında Marc VDS ile Moto2'de şampiyonluk yaşayan Rabat, 2016 yılında MotoGP'ye geldi ve Avintia Ducati ile olan ortaklığına 2018 yılında başladı.

2019 İngiltere GP'de büyük bir kaza geçiren ve 2020'de yarışlara geri döndüğünde de bunun etkisinden kurtulamayan Rabat, 2021 sezonu için Avintia ile anlaşmaya sahip olsa da, takımdan gönderildi.

MotoGP'de seçeneği kalmayan Rabat, Dünya Superbike takımlarından Barni Ducati'den aldığı teklifi kabul etti.

Rabat, Superbike sezonu 21 Mayıs'ta başlayacağı için hem İspanya hem de Fransa'daki yarışlarda Pramac tarafından kullanılabilecek.

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Rossi, Portekiz yarışının adından kendisinden daha emin hissediyor

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Jorge Martin , Tito Rabat
Editör German Garcia Casanovs

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