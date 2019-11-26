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MotoGP / Jerez Kasım testi / Test raporu

Jerez testi 2. Gün: En hızlı isim Marquez

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Jerez testi 2. Gün: En hızlı isim Marquez
Ekleyen:
26 Kas 2019 19:32

Marc Marquez, Jerez'de gerçekleştirilen testin ikinci gününde en hızlı isim olmayı başardı.

Başlangıçta seans 30 dakika ertelendi ve seans başladığında Avintia'dan Tito Rabat piste çıktı. Kısa bir süre sonra da SRT Yamaha'dan Fabio Quartararo pise çıktı.

Quartararo, 2020 Yamaha motorunu değerlendirme devam etti ve ilk saatte 1:39.342'lik bir dereceye sahipti.

Daha sonra 2019 versiyon Honda motosikletiyle 1:37.820 yapan Marquez liderliğe yükseldi. Marquez'in derecesinden sonra yağmur yağmaya başladı ve pist uzun süre sessiz kaldı.

Daha sonra yağmur etkisini arttırdı ve pist kurumayınca, Marquez günü en hızlı isim olarak tamamlamış oldu.

Suzuki sürücüsü Alex Rins günü 24 turla, Marquez'in 0.017 saniye gerisinde ikinci sırada noktalarken, onu 0.139 saniye geriden Joan Mir takip etti.

İlk günün lideri Maverick Vinales 2020 için bilgi toplamaya devam etti ve 0.144 saniye geride dördüncü oldu.

SRT Yamaha'dan Fabio Quartararo'nun beşinci olduğu seansta Andrea Dovizioso sadece beş tur attı ve altıncı oldu.

Franco Morbidelli yedinci olurken, Jack Miller sekizinci, Pol Espargaro dokuzuncu ve Valentino Rossi 10. oldu.

Rossi gün boyunca 33 tur attı. Öte yandan Danilo Petrucci 12. olurken, çaylak sürücüler arasında en iyisi 1:39.224'le Alex Marquez oldu.

Dani Pedrosa hastalığının geçmesinin ardından piste çıktı ve 1:39.594'le 18. oldu.

Seans sonucu:

Poz. # Sürücü Motosiklet Derece Fark Tur
1 93 Marc Marquez Honda 1'37.820   14
2 42 Alex Rins Suzuki 1'37.837 0.017 24
3 36 Joan Mir Suzuki 1'37.959 0.139 12
4 12 Maverick Vinales Yamaha 1'37.964 0.144 15
5 20 Fabio Quartararo Yamaha 1'37.973 0.153 26
6 4 Andrea Dovizioso Ducati 1'37.986 0.166 5
7 21 Franco Morbidelli Yamaha 1'38.100 0.280 19
8 43 Jack Miller Ducati 1'38.113 0.293 4
9 44 Pol Espargaro KTM 1'38.211 0.391 10
10 46 Valentino Rossi Yamaha 1'38.352 0.532 33
11 29 Andrea Iannone Aprilia 1'38.442 0.622 4
12 9 Danilo Petrucci Ducati 1'38.452 0.632 10
13 35 Cal Crutchlow Honda 1'38.674 0.854 14
14 53 Tito Rabat Ducati 1'38.813 0.993 24
15 41 Aleix Espargaro Aprilia 1'38.940 1.120 24
16 50 Sylvain Guintoli Suzuki 1'38.962 1.142 14
17 73 Alex Marquez Honda 1'39.224 1.404 36
18 26 Dani Pedrosa KTM 1'39.594 1.774 11
19 51 Michele Pirro Ducati 1'39.845 2.025 15
20 27 Iker Lecuona KTM 1'39.880 2.060 26
21 38 Bradley Smith Aprilia 1'39.884 2.064 43
22 33 Brad Binder KTM 1'39.943 2.123 35
23 15 Eric Granado Ducati 1'49.921 12.101 3
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