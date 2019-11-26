Jerez testi 2. Gün: En hızlı isim Marquez

Başlangıçta seans 30 dakika ertelendi ve seans başladığında Avintia'dan Tito Rabat piste çıktı. Kısa bir süre sonra da SRT Yamaha'dan Fabio Quartararo pise çıktı.

Quartararo, 2020 Yamaha motorunu değerlendirme devam etti ve ilk saatte 1:39.342'lik bir dereceye sahipti.

Daha sonra 2019 versiyon Honda motosikletiyle 1:37.820 yapan Marquez liderliğe yükseldi. Marquez'in derecesinden sonra yağmur yağmaya başladı ve pist uzun süre sessiz kaldı.

Daha sonra yağmur etkisini arttırdı ve pist kurumayınca, Marquez günü en hızlı isim olarak tamamlamış oldu.

Suzuki sürücüsü Alex Rins günü 24 turla, Marquez'in 0.017 saniye gerisinde ikinci sırada noktalarken, onu 0.139 saniye geriden Joan Mir takip etti.

İlk günün lideri Maverick Vinales 2020 için bilgi toplamaya devam etti ve 0.144 saniye geride dördüncü oldu.

SRT Yamaha'dan Fabio Quartararo'nun beşinci olduğu seansta Andrea Dovizioso sadece beş tur attı ve altıncı oldu.

Franco Morbidelli yedinci olurken, Jack Miller sekizinci, Pol Espargaro dokuzuncu ve Valentino Rossi 10. oldu.

Rossi gün boyunca 33 tur attı. Öte yandan Danilo Petrucci 12. olurken, çaylak sürücüler arasında en iyisi 1:39.224'le Alex Marquez oldu.

Dani Pedrosa hastalığının geçmesinin ardından piste çıktı ve 1:39.594'le 18. oldu.

Seans sonucu: