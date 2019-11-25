Jerez testi 1. gün: Vinales lider, Marquez kaza yaptı

Pist seansın ilk 45 dakikasında sessizdi ve daha sonra Aleix Espargaro ve Brad Binder pite çıktılar.

Espargaro yeni bir 2020 şasisinin yanı sıra kıyaslama yapabileceği bir 2019 KTM motosikletine sahipti. İlk bölümde 1:38.672 yaparak liderliğe yükselmeyi başardı.

Sonra Marc Marquez piste çıktı ve 1:38.595'le liderliği aldı. Ancak liderliği pek uzun sürmedi. Çünkü 1:37.187 yapan Maverick Vinales, 2020 M1 prototip motosikletiyle günü zirvede noktaladı.

Gün boyunca çeşitli anlarda kırmızı bayraklar çıktı ve yağmur etkili oldu.

Marquez seans içerisinde son virajda büyük bir kaza yapıp, iki RC213V'sinden birisine zarar verdi. Ciddi kaza sonrası İspanyol sürücü hastaneye götürüldü ancak herhangi bir sakatlığı olmadığı için seansa geri döndü.

Ayrıca Tech 3 sürücüsü Iker Lecuona da dördüncü virajda kaza yaptı. Quartararo gün boyunca 2020 versiyon Yamaha motosikletini test etti ve ikinci en hızlı isim oldu.

Suzuki'de Joan Mir kaza yapmasına rağmen üçüncü olurken, Alex Rins dördüncü oldu.

Her iki sürücü de yeni şasi ve motora sahip GSX-RR'ı test etmeye devam etti.

Quartararo'nun takım arkadaşı Franco Morbidelli beşinci sırada yer alırken, Marquez günü altıncı, LCR Honda'dan Cal Crutchlow ise yedinci sırada bitirdi.

KTM sürücüsü Espargaro 1:38.348'lik derecesiyle sekizinci olurken, seans içerisinde 2020 motosikletiyle kaza yaptı.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso dokuzuncu olurken, omuz sakatlığı yüzünden Valencia testinin sonu gününü kaçıran Danilo Petrucci 10. oldu.

Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, 2020 Desmosedici motorunu test etti ve 11 oldu.

Öte yandan çaylaklar arasında en iyisi Repsol Honda'dan Alex Marquez oldu.

Valentino Rossi en yavaş Yamaha sürücüsüydü ve 1.6 saniye geride 14. oldu.

KTM test sürücüsü Dani Pedrosa hastalığı nedeniyle ilk gün piste çıkamadı.

Seans sonuçları: