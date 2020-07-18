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MotoGP / İspanya GP / Antrenman raporu

Jerez MotoGP: Quartararo tur rekoruyla lider

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Jerez MotoGP: Quartararo tur rekoruyla lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Tem 2020 09:52

Fabio Quartararo, MotoGP İspanyol Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında tur rekoruyla en hızlı isim olmayı başardı.

İkinci antrenmana göre daha serin olan hava şartları, birkaç sürücünün kombine edilmiş derecelerdeki konumunu geliştirmelerini sağladı.

Başlangıçta 1:38 ve 1:37'lerde olan dereceler, seans ilerledikçe 1:36'lara kadar indi ve Fabio Quartararo 1:36.806 yaparak Petronas Yamaha ile tur rekorunu eline geçirmeyi başardı.

Seans yakın geçti ve Jack Miller, Quartararo'dan 0.052 saniye daha yavaş kalmasına rağmen, Suzuki'den Joan Mir'in 0.050 saniye önünde en hızlı ikinci isim oldu.

Honda'dan Marc Marquez, seansın en hızlı dördüncü ismiydi ve seansı 0.223 saniye geride tamamladı. Ancak seansın sonunda Alex Rins'i engellediği için inceleme altına alındı.

Maverick Vinales, Yamaha fabrika takımı ile ilk beşi tamamladı.

Cal Crutchlow, ikinci Petronas M1'le sürüş yapan Franco Morbidelli ve büyük bir gelişim kaydeden Valentino Rossi'nin önünde altıncı oldu

İlk onu Pecco Bagnaia ve Andrea Dovizioso  tamamladı.

KTM'den Pol Espargaro ancak 11. olabilirken, Danilo Petrucci 13. ve Johann Zarco 15. oldu.

Alex Marquez ise Honda ile 19. sırada yer aldı.

İspanya GP 3. antrenman seansı:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'36.806  
2 Australia Jack Miller Ducati 1'36.858 0.052
3 Spain Joan Mir Suzuki 1'36.908 0.102
4 Spain Marc Marquez Honda 1'37.029 0.223
5 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'37.046 0.240
6 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'37.099 0.293
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'37.112 0.306
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'37.130 0.324
9 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'37.171 0.365
10 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'37.185 0.379
11 Spain Pol Espargaro KTM 1'37.223 0.417
12 Spain Alex Rins Suzuki 1'37.307 0.501
13 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'37.363 0.557
14 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'37.462 0.656
15 France Johann Zarco Ducati 1'37.629 0.823
16 South Africa Brad Binder KTM 1'37.655 0.849
17 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'37.701 0.895
18 Spain Tito Rabat Ducati 1'37.749 0.943
19 Spain Alex Marquez Honda 1'37.761 0.955
20 Spain Iker Lecuona KTM 1'37.783 0.977
21 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'38.071 1.265
22 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'38.229 1.423
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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