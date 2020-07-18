Jerez MotoGP: Quartararo tur rekoruyla lider

İkinci antrenmana göre daha serin olan hava şartları, birkaç sürücünün kombine edilmiş derecelerdeki konumunu geliştirmelerini sağladı.

Başlangıçta 1:38 ve 1:37'lerde olan dereceler, seans ilerledikçe 1:36'lara kadar indi ve Fabio Quartararo 1:36.806 yaparak Petronas Yamaha ile tur rekorunu eline geçirmeyi başardı.

Seans yakın geçti ve Jack Miller, Quartararo'dan 0.052 saniye daha yavaş kalmasına rağmen, Suzuki'den Joan Mir'in 0.050 saniye önünde en hızlı ikinci isim oldu.

Honda'dan Marc Marquez, seansın en hızlı dördüncü ismiydi ve seansı 0.223 saniye geride tamamladı. Ancak seansın sonunda Alex Rins'i engellediği için inceleme altına alındı.

Maverick Vinales, Yamaha fabrika takımı ile ilk beşi tamamladı.

Cal Crutchlow, ikinci Petronas M1'le sürüş yapan Franco Morbidelli ve büyük bir gelişim kaydeden Valentino Rossi'nin önünde altıncı oldu

İlk onu Pecco Bagnaia ve Andrea Dovizioso tamamladı.

KTM'den Pol Espargaro ancak 11. olabilirken, Danilo Petrucci 13. ve Johann Zarco 15. oldu.

Alex Marquez ise Honda ile 19. sırada yer aldı.