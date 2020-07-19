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MotoGP / İspanya GP / Son dakika

Jerez MotoGP ısınma turları: Marquez lider, Crutchlow kaza yaptı

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Jerez MotoGP ısınma turları: Marquez lider, Crutchlow kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 09:06

Honda sürücüsü Marc Marquez, Jerez'de gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı isim olmayı başardı.

Bugün sabah gerçekleştirilen ısınma turları oldukça yakın geçti ve sıralama turlarında iyi bir tempoya sahip olan Honda sürücüsü Marc Marquez, ilk sırada yer aldı.

İspanyol sürücü, 1:37.883'lük derecesiyle en hızlı isimdi. Fakat seans, öğleden sonraki şartlara kıyasla daha soğuk koşullarda yapıldı.

Kendisini bu koşullarda daha iyi hisseden Franco Morbidelli, Marquez'in Honda'sının 0.052 saniye ardında ikinci en iyi dereceyi yaptı ve onu da sadece 0.025 saniye geriden Maverick Vinales takip etti.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami güçlü bir seans geçirdi ve 0.2 saniye geride dördüncü oldu. Danilo Petrucci beşinci, Pol Espargaro altıncı ve Fabio Quartararo yedinci oldu.

İlk onu Brad Binder, Andrea Dovizioso ve Valentino Rossi tamamladı.

Alex Rins'in yokluğunda Joan Mir, Suzuki ile 11. oldu.

Alex Marquez bir kez daha gerilerde kaldı ve seansı ancak 19. sırada bitirdi. Sekizinci virajda büyük bir kaza yapan Cal Crutchlow ise 20. oldu.

Britanyalı sürücü, kazanın ardından bir süre kendisine gelemedi. Daha sonra kalkarak pist dışına çıktı.

Isınma turları sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Marc Marquez Honda 11 1'37.883     162.671
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'37.934 0.051 0.051 162.587
3 Spain Maverick Viñales Yamaha 12 1'37.959 0.076 0.025 162.545
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1'38.087 0.204 0.128 162.333
5 Italy Danilo Petrucci Ducati 12 1'38.223 0.340 0.136 162.108
6 Spain Pol Espargaro KTM 12 1'38.234 0.351 0.011 162.090
7 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'38.256 0.373 0.022 162.054
8 South Africa Brad Binder KTM 12 1'38.273 0.390 0.017 162.026
9 Italy Andrea Dovizioso Ducati 12 1'38.316 0.433 0.043 161.955
10 Italy Valentino Rossi Yamaha 12 1'38.338 0.455 0.022 161.919
11 Spain Joan Mir Suzuki 12 1'38.384 0.501 0.046 161.843
12 Portugal Miguel Oliveira KTM 12 1'38.429 0.546 0.045 161.769
13 Australia Jack Miller Ducati 12 1'38.437 0.554 0.008 161.756
14 Spain Aleix Espargaro Aprilia 11 1'38.458 0.575 0.021 161.721
15 Spain Iker Lecuona KTM 12 1'38.602 0.719 0.144 161.485
16 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 12 1'38.812 0.929 0.210 161.142
17 France Johann Zarco Ducati 12 1'38.854 0.971 0.042 161.073
18 Italy Francesco Bagnaia Ducati 11 1'38.865 0.982 0.011 161.055
19 Spain Alex Marquez Honda 12 1'39.064 1.181 0.199 160.732
20 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 7 1'39.143 1.260 0.079 160.604
21 Spain Tito Rabat Ducati 10 1'39.283 1.400 0.140 160.377
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Lokasyon Yarış Pisti de Jerez
Pilotlar Franco Morbidelli , Marc Marquez Şimdi al , Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team , Yamaha Factory Racing , Drive M7 SIC Racing Team
Editör Matteo Nugnes

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