Jerez MotoGP ısınma turları: Marquez lider, Crutchlow kaza yaptı
Honda sürücüsü Marc Marquez, Jerez'de gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı isim olmayı başardı.
Bugün sabah gerçekleştirilen ısınma turları oldukça yakın geçti ve sıralama turlarında iyi bir tempoya sahip olan Honda sürücüsü Marc Marquez, ilk sırada yer aldı.
İspanyol sürücü, 1:37.883'lük derecesiyle en hızlı isimdi. Fakat seans, öğleden sonraki şartlara kıyasla daha soğuk koşullarda yapıldı.
Kendisini bu koşullarda daha iyi hisseden Franco Morbidelli, Marquez'in Honda'sının 0.052 saniye ardında ikinci en iyi dereceyi yaptı ve onu da sadece 0.025 saniye geriden Maverick Vinales takip etti.
LCR Honda'dan Takaaki Nakagami güçlü bir seans geçirdi ve 0.2 saniye geride dördüncü oldu. Danilo Petrucci beşinci, Pol Espargaro altıncı ve Fabio Quartararo yedinci oldu.
İlk onu Brad Binder, Andrea Dovizioso ve Valentino Rossi tamamladı.
Alex Rins'in yokluğunda Joan Mir, Suzuki ile 11. oldu.
Alex Marquez bir kez daha gerilerde kaldı ve seansı ancak 19. sırada bitirdi. Sekizinci virajda büyük bir kaza yapan Cal Crutchlow ise 20. oldu.
Britanyalı sürücü, kazanın ardından bir süre kendisine gelemedi. Daha sonra kalkarak pist dışına çıktı.
Isınma turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Marc Marquez
|Honda
|11
|1'37.883
|162.671
|2
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|12
|1'37.934
|0.051
|0.051
|162.587
|3
|Maverick Viñales
|Yamaha
|12
|1'37.959
|0.076
|0.025
|162.545
|4
|Takaaki Nakagami
|Honda
|12
|1'38.087
|0.204
|0.128
|162.333
|5
|Danilo Petrucci
|Ducati
|12
|1'38.223
|0.340
|0.136
|162.108
|6
|Pol Espargaro
|KTM
|12
|1'38.234
|0.351
|0.011
|162.090
|7
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|12
|1'38.256
|0.373
|0.022
|162.054
|8
|Brad Binder
|KTM
|12
|1'38.273
|0.390
|0.017
|162.026
|9
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|12
|1'38.316
|0.433
|0.043
|161.955
|10
|Valentino Rossi
|Yamaha
|12
|1'38.338
|0.455
|0.022
|161.919
|11
|Joan Mir
|Suzuki
|12
|1'38.384
|0.501
|0.046
|161.843
|12
|Miguel Oliveira
|KTM
|12
|1'38.429
|0.546
|0.045
|161.769
|13
|Jack Miller
|Ducati
|12
|1'38.437
|0.554
|0.008
|161.756
|14
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|11
|1'38.458
|0.575
|0.021
|161.721
|15
|Iker Lecuona
|KTM
|12
|1'38.602
|0.719
|0.144
|161.485
|16
|Bradley Smith
|Aprilia
|12
|1'38.812
|0.929
|0.210
|161.142
|17
|Johann Zarco
|Ducati
|12
|1'38.854
|0.971
|0.042
|161.073
|18
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|11
|1'38.865
|0.982
|0.011
|161.055
|19
|Alex Marquez
|Honda
|12
|1'39.064
|1.181
|0.199
|160.732
|20
|Cal Crutchlow
|Honda
|7
|1'39.143
|1.260
|0.079
|160.604
|21
|Tito Rabat
|Ducati
|10
|1'39.283
|1.400
|0.140
|160.377
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Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|İspanya GP
|Lokasyon
|Yarış Pisti de Jerez
|Pilotlar
|Franco Morbidelli , Marc Marquez Şimdi al , Maverick Viñales Şimdi al
|Takımlar
|Repsol Honda Team , Yamaha Factory Racing , Drive M7 SIC Racing Team
|Editör
|Matteo Nugnes