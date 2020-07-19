Jerez MotoGP ısınma turları: Marquez lider, Crutchlow kaza yaptı

Bugün sabah gerçekleştirilen ısınma turları oldukça yakın geçti ve sıralama turlarında iyi bir tempoya sahip olan Honda sürücüsü Marc Marquez, ilk sırada yer aldı.

İspanyol sürücü, 1:37.883'lük derecesiyle en hızlı isimdi. Fakat seans, öğleden sonraki şartlara kıyasla daha soğuk koşullarda yapıldı.

Kendisini bu koşullarda daha iyi hisseden Franco Morbidelli, Marquez'in Honda'sının 0.052 saniye ardında ikinci en iyi dereceyi yaptı ve onu da sadece 0.025 saniye geriden Maverick Vinales takip etti.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami güçlü bir seans geçirdi ve 0.2 saniye geride dördüncü oldu. Danilo Petrucci beşinci, Pol Espargaro altıncı ve Fabio Quartararo yedinci oldu.

İlk onu Brad Binder, Andrea Dovizioso ve Valentino Rossi tamamladı.

Alex Rins'in yokluğunda Joan Mir, Suzuki ile 11. oldu.

Alex Marquez bir kez daha gerilerde kaldı ve seansı ancak 19. sırada bitirdi. Sekizinci virajda büyük bir kaza yapan Cal Crutchlow ise 20. oldu.

Britanyalı sürücü, kazanın ardından bir süre kendisine gelemedi. Daha sonra kalkarak pist dışına çıktı.

Isınma turları sonucu: