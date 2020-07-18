Jerez MotoGP: 2020'nin ilk pole pozisyonu Quartararo'nun oldu!

3. antrenmanda pist rekorunu kıran Quartararo, sıralamaların sonunda elde ettiği 1:36.705'lik derecesiyle bir kez daha en hızlı isim oldu ve İspanya'daki ilk yarışa pole pozisyonunu kazandı.

Yamaha fabrika takımından Maverick Vinales, sıralamaları ikinci sırada tamamlayan isim olurken onu Repsol Honda'dan Marc Marquez takip etti.

Pramac Ducati, oldukça iyi bir sıralama geçirdi. Francesco Bagnaia, sıralamalarda 4. olarak en iyi sıralama derecesini elde ederken onu takım arkadaşı Jack Miller takip etti. Miller, son turunda daha iyi bir dereceyle geliyordu ancak 11. virajda kaza yaptı. Aynı yerde birkaç saniye sonra Suzuki'den Alex Rins kaza yaptı. Rins bileğini tutuyordu ve ambulansla tıbbi merkeze götürüldü.

LCR Honda'dan Cal Crutchlow seansı 6. sırada tamamlarken onu KTM'den Pol Espargaro ve sakatlıktan dönen Andrea Dovizioso takip etti. Ducati fabrika takımının diğer sürücüsü 14. sırada kaldı.

Valentino Rossi, takım arkadaşının yaklaşık 1 sn gerisinde ancak 11. olabildi.

Aprilia'dan Aleix Espargaro 16. olurken takım arkadaşı Bradley Smith 18. olabildi. Johann Zarco, Alex Marquez ve Iker Lecuona son 3 sırada yer aldılar.

Q2 sonucu: