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MotoGP / İspanya GP / Sıralama turları raporu

Jerez MotoGP: 2020'nin ilk pole pozisyonu Quartararo'nun oldu!

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Jerez MotoGP: 2020'nin ilk pole pozisyonu Quartararo'nun oldu!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
18 Tem 2020 13:17

2020 MotoGP Şampiyonası'nın Jerez'de gerçekleştirilecek ilk yarışı öncesinde pole pozisyonu Petronas Yamaha SRT sürücüsü Fabio Quartararo'nun oldu.

3. antrenmanda pist rekorunu kıran Quartararo, sıralamaların sonunda elde ettiği 1:36.705'lik derecesiyle bir kez daha en hızlı isim oldu ve İspanya'daki ilk yarışa pole pozisyonunu kazandı.

Yamaha fabrika takımından Maverick Vinales, sıralamaları ikinci sırada tamamlayan isim olurken onu Repsol Honda'dan Marc Marquez takip etti.

Pramac Ducati, oldukça iyi bir sıralama geçirdi. Francesco Bagnaia, sıralamalarda 4. olarak en iyi sıralama derecesini elde ederken onu takım arkadaşı Jack Miller takip etti. Miller, son turunda daha iyi bir dereceyle geliyordu ancak 11. virajda kaza yaptı. Aynı yerde birkaç saniye sonra Suzuki'den Alex Rins kaza yaptı. Rins bileğini tutuyordu ve ambulansla tıbbi merkeze götürüldü.

LCR Honda'dan Cal Crutchlow seansı 6. sırada tamamlarken onu KTM'den Pol Espargaro ve sakatlıktan dönen Andrea Dovizioso takip etti. Ducati fabrika takımının diğer sürücüsü 14. sırada kaldı.

Valentino Rossi, takım arkadaşının yaklaşık 1 sn gerisinde ancak 11. olabildi. 

Aprilia'dan Aleix Espargaro 16. olurken takım arkadaşı Bradley Smith 18. olabildi. Johann Zarco, Alex Marquez ve Iker Lecuona son 3 sırada yer aldılar.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'36.705  
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'36.844 0.139
3 Spain Marc Marquez Honda 1'36.862 0.157
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'36.955 0.250
5 Australia Jack Miller Ducati 1'37.453 0.748
6 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'37.454 0.749
7 Spain Pol Espargaro KTM 1'37.493 0.788
8 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'37.535 0.830
9 Spain Alex Rins Suzuki 1'37.636 0.931
10 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'37.674 0.969
11 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'37.741 1.036
12 Spain Joan Mir Suzuki 1'37.784 1.079
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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