Jerez MotoGP 2. antrenman: Morbidelli, Quartararo'nun önünde lider!

İlk seansın lideri olan Honda sürücüsü Marc Marquez, seansın başlangıcında 1:39.063 yapmayı başardı.

Daha sonra Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo, en hızlı dereceyi önce 1:38.585'e sonra da 1:38.152'ye çekti.

Marquez, farkı 0.217 saniyeye kadar indirdi ancak ikinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Bu, Honda fabrika takımında yarışan Alex Marquez'in sekizinci virajda RC213V'nin kontrolünü kaybetmesinden 10 dakika sonra oldu.

Son bölümde birkaç sürücü yeni yumuşak lastiklerle deneme yaptılar ve Franco Morbidelli, 1:38.125 yaparak liderliği eline geçirdi. Kalan kısımda kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve böylelikle seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Petronas'tan takım arkadaşı Quartararo 0.027 saniye geride ikinci olurken, KTM'den Brad Binder yine yeni lastiklerle 1:38.250 yaparak 0.125 saniye geride üçüncü oldu.