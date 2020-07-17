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MotoGP / İspanya GP / Antrenman raporu

Jerez MotoGP 2. antrenman: Morbidelli, Quartararo'nun önünde lider!

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Jerez MotoGP 2. antrenman: Morbidelli, Quartararo'nun önünde lider!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Tem 2020 13:40

Franco Morbidelli, MotoGP İspanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında Fabio Quartararo'nun önünde en hızlı isim oldu.

İlk seansın lideri olan Honda sürücüsü Marc Marquez, seansın başlangıcında 1:39.063 yapmayı başardı.

Daha sonra Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo, en hızlı dereceyi önce 1:38.585'e sonra da 1:38.152'ye çekti.

Marquez, farkı 0.217 saniyeye kadar indirdi ancak ikinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Bu, Honda fabrika takımında yarışan Alex Marquez'in sekizinci virajda RC213V'nin kontrolünü kaybetmesinden 10 dakika sonra oldu.

Son bölümde birkaç sürücü yeni yumuşak lastiklerle deneme yaptılar ve Franco Morbidelli, 1:38.125 yaparak liderliği eline geçirdi.

Kalan kısımda kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve böylelikle seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Petronas'tan takım arkadaşı Quartararo 0.027 saniye geride ikinci olurken, KTM'den Brad Binder yine yeni lastiklerle 1:38.250 yaparak 0.125 saniye geride üçüncü oldu.

Marc Marquez, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ancak kombine edilmiş derecelerde zirvede yer aldı.

Pol Espargaro ilk beşi tamamlarken, LCR'den Cal Crutchlow altıncı, Yamaha fabrika takımından Maverick Vinales yedinci ve en iyi Ducati sürücüsü olan Johann Zarco sekizinci oldu.

İlk onu Andrea Dovizioso ile Francesco Bagnaia tamamladı.

Alex Rins ve Joan Mir sırasıyla  14. ve 16. oldular. İkili, tüm seans boyunca yarış temposuna odaklandı. Bu ikilinin arasında Aleix Espargaro yer aldı.

Sıcak koşullarda zorlanan Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, günü Alex Marquez'in bir sıra önünde 20. bitirdi.

Jerez MotoGP 2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1'38.125    
2 France Fabio Quartararo Yamaha 19 1'38.152 0.027 0.027
3 South Africa Brad Binder KTM 19 1'38.250 0.125 0.098
4 Spain Marc Marquez Honda 20 1'38.369 0.244 0.119
5 Spain Pol Espargaro KTM 19 1'38.372 0.247 0.003
6 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 19 1'38.390 0.265 0.018
7 Spain Maverick Viñales Yamaha 21 1'38.596 0.471 0.206
8 France Johann Zarco Ducati 18 1'38.610 0.485 0.014
9 Italy Andrea Dovizioso Ducati 19 1'38.614 0.489 0.004
10 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'38.625 0.500 0.011
11 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'38.687 0.562 0.062
12 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'38.816 0.691 0.129
13 Italy Danilo Petrucci Ducati 17 1'38.836 0.711 0.020
14 Spain Alex Rins Suzuki 21 1'38.845 0.720 0.009
15 Spain Aleix Espargaro Aprilia 18 1'38.904 0.779 0.059
16 Spain Joan Mir Suzuki 19 1'38.933 0.808 0.029
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'39.004 0.879 0.071
18 Australia Jack Miller Ducati 16 1'39.156 1.031 0.152
19 Spain Tito Rabat Ducati 20 1'39.181 1.056 0.025
20 Italy Valentino Rossi Yamaha 18 1'39.222 1.097 0.041
21 Spain Alex Marquez Honda 19 1'39.604 1.479 0.382
22 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 21 1'39.703 1.578 0.099
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Franco Morbidelli
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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