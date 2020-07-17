Jerez MotoGP 2. antrenman: Morbidelli, Quartararo'nun önünde lider!
Franco Morbidelli, MotoGP İspanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında Fabio Quartararo'nun önünde en hızlı isim oldu.
İlk seansın lideri olan Honda sürücüsü Marc Marquez, seansın başlangıcında 1:39.063 yapmayı başardı.
Daha sonra Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo, en hızlı dereceyi önce 1:38.585'e sonra da 1:38.152'ye çekti.
Marquez, farkı 0.217 saniyeye kadar indirdi ancak ikinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.
Bu, Honda fabrika takımında yarışan Alex Marquez'in sekizinci virajda RC213V'nin kontrolünü kaybetmesinden 10 dakika sonra oldu.
Son bölümde birkaç sürücü yeni yumuşak lastiklerle deneme yaptılar ve Franco Morbidelli, 1:38.125 yaparak liderliği eline geçirdi.
Kalan kısımda kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve böylelikle seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Petronas'tan takım arkadaşı Quartararo 0.027 saniye geride ikinci olurken, KTM'den Brad Binder yine yeni lastiklerle 1:38.250 yaparak 0.125 saniye geride üçüncü oldu.
Marc Marquez, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ancak kombine edilmiş derecelerde zirvede yer aldı.
Pol Espargaro ilk beşi tamamlarken, LCR'den Cal Crutchlow altıncı, Yamaha fabrika takımından Maverick Vinales yedinci ve en iyi Ducati sürücüsü olan Johann Zarco sekizinci oldu.
İlk onu Andrea Dovizioso ile Francesco Bagnaia tamamladı.
Alex Rins ve Joan Mir sırasıyla 14. ve 16. oldular. İkili, tüm seans boyunca yarış temposuna odaklandı. Bu ikilinin arasında Aleix Espargaro yer aldı.
Sıcak koşullarda zorlanan Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, günü Alex Marquez'in bir sıra önünde 20. bitirdi.
Jerez MotoGP 2. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|20
|1'38.125
|2
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|19
|1'38.152
|0.027
|0.027
|3
|Brad Binder
|KTM
|19
|1'38.250
|0.125
|0.098
|4
|Marc Marquez
|Honda
|20
|1'38.369
|0.244
|0.119
|5
|Pol Espargaro
|KTM
|19
|1'38.372
|0.247
|0.003
|6
|Cal Crutchlow
|Honda
|19
|1'38.390
|0.265
|0.018
|7
|Maverick Viñales
|Yamaha
|21
|1'38.596
|0.471
|0.206
|8
|Johann Zarco
|Ducati
|18
|1'38.610
|0.485
|0.014
|9
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|19
|1'38.614
|0.489
|0.004
|10
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|18
|1'38.625
|0.500
|0.011
|11
|Takaaki Nakagami
|Honda
|19
|1'38.687
|0.562
|0.062
|12
|Iker Lecuona
|KTM
|18
|1'38.816
|0.691
|0.129
|13
|Danilo Petrucci
|Ducati
|17
|1'38.836
|0.711
|0.020
|14
|Alex Rins
|Suzuki
|21
|1'38.845
|0.720
|0.009
|15
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|18
|1'38.904
|0.779
|0.059
|16
|Joan Mir
|Suzuki
|19
|1'38.933
|0.808
|0.029
|17
|Miguel Oliveira
|KTM
|19
|1'39.004
|0.879
|0.071
|18
|Jack Miller
|Ducati
|16
|1'39.156
|1.031
|0.152
|19
|Tito Rabat
|Ducati
|20
|1'39.181
|1.056
|0.025
|20
|Valentino Rossi
|Yamaha
|18
|1'39.222
|1.097
|0.041
|21
|Alex Marquez
|Honda
|19
|1'39.604
|1.479
|0.382
|22
|Bradley Smith
|Aprilia
|21
|1'39.703
|1.578
|0.099
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|Drive M7 SIC Racing Team
|Editör
|Lewis Duncan