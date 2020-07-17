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MotoGP / İspanya GP / Antrenman raporu

Jerez MotoGP 1.antrenman: Marquez, Vinales'in önünde lider

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Jerez MotoGP 1.antrenman: Marquez, Vinales'in önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Tem 2020 09:26

Marc Marquez, 22 sürücünün sadece 1.3 saniye içinde dizildiği Jerez'deki ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

MotoGP, Kasım ayındaki Valencia GP'den bu yana ilk kez bir antrenman seansı gerçekleştirdi ve liderdik seans içerisinde birden fazla kez el değiştirdi.

Pramac Ducati'den Jack Miller, 1:39.673'lük derecesiyle ilk başta en hızlı turu yapan isim olmayı başardı.

Daha sonra Vinales 1:39.426 yaptı ve ardından peş peşe hızlı turlar geldi. Bir noktada dereceler 1:38'in altına kadar indi.

Seansın son kısmında Honda sürücüsü Marc Marquez 1:37.350 yaparak liderliği eline geçirdi ve seansın en hızlı ismi oldu.

Ancak Yamaha sürücüsü Vinales, Marquez'in hemen gerisinde yer aldı. İkili arasında sadece 0.024 saniye vardı.

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow sadece 0.088 saniye geride üçüncü oldu ve böylelikle ilk üçte iki Honda sürücüsü yer almış oldu.

Bu hafta sonu sakatlığına rağmen yarışan Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso, Suzuki'den Joan Mir ve Ducati'den Miller'ın önünde dördüncü en iyi dereceyi yaptı. Bu altı isim sadece 0.136 saniye içinde dizildi.

Suzuki'den Alex Rins, Miller'ın yaklaşık 0.1 saniye gerisinde yedinci en iyi dereceyi yaparken, onu da KTM'den Pol Espargaro ve Tech3 KTM'den Iker Lecuona takip etti. İlk onu Brab Binder tamamladı.

Johann Zarco, Ducati ile 11. sırada yer alırken Franco Morbidelli ve Valentino Rossi sırasıyla 12. ve 13. oldular.

Aprilia'dan Aleix Espargaro 15. sırada yer alabilirken, Alex Marquez 16. ve Fabio Quartararo 17. oldu.

Pramac'tan Pecco Bagnaia yavaş kaldığı seansta 18. oldu.

Çarşamba günü geçirdiği kazanın ardından omuz sakatlığıyla boğuşan Danilo Petrucci ise ancak 21. sırada yer alabildi.

Jerez MotoGP 1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Marc Marquez Honda 1'37.350  
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'37.374 0.024
3 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'37.438 0.088
4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'37.471 0.121
5 Spain Joan Mir Suzuki 1'37.481 0.131
6 Australia Jack Miller Ducati 1'37.487 0.137
7 Spain Alex Rins Suzuki 1'37.569 0.219
8 Spain Pol Espargaro KTM 1'37.712 0.362
9 Spain Iker Lecuona KTM 1'37.714 0.364
10 South Africa Brad Binder KTM 1'37.923 0.573
11 France Johann Zarco Ducati 1'37.940 0.590
12 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'37.982 0.632
13 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'38.118 0.768
14 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'38.129 0.779
15 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'38.209 0.859
16 Spain Alex Marquez Honda 1'38.212 0.862
17 France Fabio Quartararo Yamaha 1'38.245 0.895
18 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'38.316 0.966
19 Spain Tito Rabat Ducati 1'38.337 0.987
20 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'38.506 1.156
21 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'38.507 1.157
22 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'38.730 1.380
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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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