Jerez MotoGP 1.antrenman: Marquez, Vinales'in önünde lider
Marc Marquez, 22 sürücünün sadece 1.3 saniye içinde dizildiği Jerez'deki ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.
MotoGP, Kasım ayındaki Valencia GP'den bu yana ilk kez bir antrenman seansı gerçekleştirdi ve liderdik seans içerisinde birden fazla kez el değiştirdi.
Pramac Ducati'den Jack Miller, 1:39.673'lük derecesiyle ilk başta en hızlı turu yapan isim olmayı başardı.
Daha sonra Vinales 1:39.426 yaptı ve ardından peş peşe hızlı turlar geldi. Bir noktada dereceler 1:38'in altına kadar indi.
Seansın son kısmında Honda sürücüsü Marc Marquez 1:37.350 yaparak liderliği eline geçirdi ve seansın en hızlı ismi oldu.
Ancak Yamaha sürücüsü Vinales, Marquez'in hemen gerisinde yer aldı. İkili arasında sadece 0.024 saniye vardı.
LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow sadece 0.088 saniye geride üçüncü oldu ve böylelikle ilk üçte iki Honda sürücüsü yer almış oldu.
Bu hafta sonu sakatlığına rağmen yarışan Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso, Suzuki'den Joan Mir ve Ducati'den Miller'ın önünde dördüncü en iyi dereceyi yaptı. Bu altı isim sadece 0.136 saniye içinde dizildi.
Suzuki'den Alex Rins, Miller'ın yaklaşık 0.1 saniye gerisinde yedinci en iyi dereceyi yaparken, onu da KTM'den Pol Espargaro ve Tech3 KTM'den Iker Lecuona takip etti. İlk onu Brab Binder tamamladı.
Johann Zarco, Ducati ile 11. sırada yer alırken Franco Morbidelli ve Valentino Rossi sırasıyla 12. ve 13. oldular.
Aprilia'dan Aleix Espargaro 15. sırada yer alabilirken, Alex Marquez 16. ve Fabio Quartararo 17. oldu.
Pramac'tan Pecco Bagnaia yavaş kaldığı seansta 18. oldu.
Çarşamba günü geçirdiği kazanın ardından omuz sakatlığıyla boğuşan Danilo Petrucci ise ancak 21. sırada yer alabildi.
Jerez MotoGP 1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Marc Marquez
|Honda
|1'37.350
|2
|Maverick Viñales
|Yamaha
|1'37.374
|0.024
|3
|Cal Crutchlow
|Honda
|1'37.438
|0.088
|4
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|1'37.471
|0.121
|5
|Joan Mir
|Suzuki
|1'37.481
|0.131
|6
|Jack Miller
|Ducati
|1'37.487
|0.137
|7
|Alex Rins
|Suzuki
|1'37.569
|0.219
|8
|Pol Espargaro
|KTM
|1'37.712
|0.362
|9
|Iker Lecuona
|KTM
|1'37.714
|0.364
|10
|Brad Binder
|KTM
|1'37.923
|0.573
|11
|Johann Zarco
|Ducati
|1'37.940
|0.590
|12
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'37.982
|0.632
|13
|Valentino Rossi
|Yamaha
|1'38.118
|0.768
|14
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'38.129
|0.779
|15
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'38.209
|0.859
|16
|Alex Marquez
|Honda
|1'38.212
|0.862
|17
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'38.245
|0.895
|18
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'38.316
|0.966
|19
|Tito Rabat
|Ducati
|1'38.337
|0.987
|20
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'38.506
|1.156
|21
|Danilo Petrucci
|Ducati
|1'38.507
|1.157
|22
|Bradley Smith
|Aprilia
|1'38.730
|1.380
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