Jerez MotoGP 1.antrenman: Marquez, Vinales'in önünde lider

MotoGP, Kasım ayındaki Valencia GP'den bu yana ilk kez bir antrenman seansı gerçekleştirdi ve liderdik seans içerisinde birden fazla kez el değiştirdi.

Daha sonra Vinales 1:39.426 yaptı ve ardından peş peşe hızlı turlar geldi. Bir noktada dereceler 1:38'in altına kadar indi.

Seansın son kısmında Honda sürücüsü Marc Marquez 1:37.350 yaparak liderliği eline geçirdi ve seansın en hızlı ismi oldu.

Ancak Yamaha sürücüsü Vinales, Marquez'in hemen gerisinde yer aldı. İkili arasında sadece 0.024 saniye vardı.

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow sadece 0.088 saniye geride üçüncü oldu ve böylelikle ilk üçte iki Honda sürücüsü yer almış oldu.

Bu hafta sonu sakatlığına rağmen yarışan Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso, Suzuki'den Joan Mir ve Ducati'den Miller'ın önünde dördüncü en iyi dereceyi yaptı. Bu altı isim sadece 0.136 saniye içinde dizildi.

Suzuki'den Alex Rins, Miller'ın yaklaşık 0.1 saniye gerisinde yedinci en iyi dereceyi yaparken, onu da KTM'den Pol Espargaro ve Tech3 KTM'den Iker Lecuona takip etti. İlk onu Brab Binder tamamladı.