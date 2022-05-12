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Yamaha: "Fabio, Marquez, Lorenzo ve Rossi ile aynı klasmanda yer alıyor"

Yamaha takım patronu Lin Jarvis, son MotoGP dünya şampiyonu Fabio Quartararo'nun Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ve Marc Marquez gibi efsanelerden oluşan bir grupta yer aldığına inanıyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Yamaha: "Fabio, Marquez, Lorenzo ve Rossi ile aynı klasmanda yer alıyor"
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Quartararo 2015'te Grand Prix'e giriş yaptığında birçokları onu yeni Marc Marquez olarak görüyordu, fakat Moto3 ve Moto2'deki seneleri onun için çoğunlukla başarısız geçti.

Moto2'de yarıştığı, nispeten iyi olduğu ve ilk galibiyetini elde ettiği 2018 sezonu, ona Petronas SRT Yamaha takımı ile MotoGP kapılarını açtı.

2019'da etkileyici bir performans gösteren ve birçok kişiyi şaşırtan Fransız sürücü, sezonu altı pole pozisyonu ve yedi podyum ile noktalayarak yılın en iyi çaylağı oldu.

2021'de ise MotoGP efsanesi Valentino Rossi'nin yerine Yamaha fabrika takımına geçen Quartararo beş yarış kazandı ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Yamaha ise 2015'te Jorge Lorenzo ile yakaladığı şampiyonluğun ardından girdiği 6 senelik şampiyonluk hasretine son verdi.

2022 sezonunun ilk 6 yarışı geride kalırken, Quartararo Portekiz'de elde ettiği galibiyet ve Endonezya ile İspanya'da elde ettiği podyumlarla birlikte şampiyona lideri. 

Yamaha'da Rossi ve Lorenzo ile yakından çalışmış olan Lin Jarvis, Quartararo'nun MotoGP efsaneleriyle karşılaştırılabileceğini ve onun seri için "olumlu bir karakter" olduğunu söylüyor.

Jarvis, Motorsport.com tarafından özel bir röportajda Quartararo'yu Lorenzo ve Rossi'ye nasıl benzettiği sorulduğunda, "Fabio kesinlikle şampiyonların sahip olduğu inanılmaz doğal yeteneğe sahip."

"Gerçek bir şampiyonun her zaman fazladan bir kıvılcımı veya yeteneği vardır ve bu ister Valentino olsun, ister Jorge Lorenzo, ister Marc Marquez, ister Casey Stoner olsun değişmez."

"Bu adamları bir grupta toplayabilirsiniz ve Fabio da o grupta yer alır."  

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Dorna

"Hala çok genç, sadece 23 yaşında. Önünde parlak bir gelecek olduğunu düşünüyorum."

"Şu anda sürüş tarzının -şanslıyız ki- M1'in özelliklerine mükemmel şekilde uyduğunu düşünüyorum.

"Kendisine düzlüklerde, en azından en yüksek hızda eşit şartlarda savaşabileceği daha iyi, daha güçlü bir paket verebilirsek, o zaman Yamaha ile birden fazla şampiyonluk kazanabileceğini düşünüyorum."

"Umarım bizimle kalır. O sadece inanılmaz bir yeteneğe ve hıza sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda süper iyi bir adam ve spor, takımımız ve markamız için gerçekten olumlu bir karakter. 360 derecelik bir paket diyebiliriz." dedi.

Quartararo'nun Yamaha ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, taraflar şu anda sözleşme uzatmak için görüşme sürecinden geçmekteler.

Jarvis geçen hafta Jerez'de Motorsport.com'a görüşmelerin Haziran ayı sonuna kadar sonuçlanmasını umduğunu söylerken, Quartararo çoktan bir anlaşma imzaladığı yönündeki söylentileri yalanladı.

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