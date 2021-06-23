Japonya MotoGP yarışı iptal edildi, yerine COTA'da yarışılacak

MotoGP 2020 yılında Motegi'ye gidecekti fakat COVID-19 pandemisi nedeniyle bu etkinliğin yanında tüm Pasifik üzeri uçuş gerektiren ve Amerika yarışlarının iptali gerçekleşmişti.

2021 sezonunun başında, ABD ve Arjantin yarışlarını belirsiz tarihlere ve yılın son bölümüne ertelenmişti. MotoGP'nin Japonya, Tayland, Avustralya ve Malezya üzerinden her zamanki Pasifik yolculuğunu yapabileceği umuluyordu.

Ancak seyahat kısıtlamaları nedeniyle MotoGP, Japonya Grand Prix'sini ikinci kez iptal etme kararını aldı.

Normalde 3 Ekim tarihinde gerçekleşmesi planlanan yarışın yerini, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Circuit of the Americas'da yapılacak Grand Prix alacak.

Dorna Sports'un asıl fikri, yılın başında Katar'da yapıldığı gibi COTA'da arka arkaya yarışlar yapmaktı.

Ancak Formula 1'in Ekim ayının sonunda COTA'da iki yarış düzenleme planlanları, Dorna Sports'un fikrinin önüne geçti.

Tayland Grand Prix'si bir hafta ertelenecek ve 15-17 Ekim tarihinde gerçekleştirecek. Böylelikle Avusturalya ve Malezya'da üçlü yarış yapılacak.

Önümüzdeki haftalarda yine takvim değişiklikleri yapılması bekleniyor.

Race winner Marc Marquez, Repsol Honda Team, second place Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Avustralya'daki sıkı sınır kontrollerinden dolayı, Phillip Adası yarışı bu sezon gerçekleştirilemeyecek. Aynı zamanda, hem COVID-19 hem de Termas de Rio Hondo'daki yangın nedeniyle Arjantina'daki yarış da belirsiz durumunu koruyor.

Tayland bir Grand Prix'e ev sahipliği yapamaması durumunda, Ekim ayında Sepang'da çifte yarış olması da bir ihtimal olarak kalıyor.

2021'deki 19 yarışlık takvim hedefini korumak isteyen MotoGP, bu sezon daha önce yarıştığı bir piste tekrar dönebilir.

Bu durum için en olası adaylardan biri ise Nisan ayında Portekiz Grand Prix'sinin düzenlendiği Portimao.