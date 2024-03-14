"Japon Kupası"ndan kurtulmak isteyen Mir: "Honda gelişime devam etmeli"

Honda'nın kış boyunca MotoGP'ye yönelik yaklaşımını yeniledikten sonra, Repsol fabrika takımının yıldız sürücüsü Marc Marquez olmadan başladıkları sezonda performansında bir sıçrama yapması bekleniyordu.

Ancak zorlu Katar Grand Prix'si, Honda ve Yamaha'nın Avrupalı rakiplerinin arkasında sanki ikinci bir ligde yarışıyormuş gibi olması 2020 şampiyonu Joan Mir'in 11. sıra için Fabio Quartararo ile çekişmek zorunda kalmasıyla, öndekilerle farkı kapatmak için hâlâ karşı karşıya olduğu zorluğun boyutunu vurguladı.

Mir, yarışın son bölümüne Quartararo'nun gelişmiş Yamaha M1'ini geçmeyi başardı. Ancak bu süreçte lastiklerini aşırı ısıttı ve sonunda yarışı LCR sürücüsü Johann Zarco'nun arkasında 13. sırada bitirdi.

Yarışı kendi bakış açısından anlatan Mir, "Oldukça fazla sürücüyü geçtim. Yarışa 18. sırada başladım ve sonra öndekilere çok yakındım, ön grubu görebiliyordum."

"Tüm yarış boyunca Fabio'nun arkasındaydım. Son beş turda onu geçmeye karar verdim çünkü elimde daha fazla şey olduğunu düşündüm."

"Sonra zorlamaya başladım, bir saniyelik bir fark açtım ve lastiği öldürdüm. Son iki turda yarış boyunca yaptığım her şeyi mahvettim."

"Japon Kupası için mücadele etmekten, hatta 'Japon Kupası' liderliğinden biraz keyif alabilirdim."

"Ancak son beş turda fazla iyimser davrandım. Lastiklerde bu kadar büyük bir düşüş beklemiyordum." dedi.

Honda, MotoGP'deki çalışma biçiminde önemli değişiklikler yaptı ve sürücü geri bildirimlerini alma ve motosiklete yeni parçalar getirme konusunda çok daha duyarlı.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Ducati, KTM ve Aprilia'nın kış boyunca çok daha büyük adımlar attığı görülüyor ve bu da sezonun açılış yarışında Avrupalı markalar ile Japon motosikletleri arasındaki performans farkının daha da açıldığını gösteriyor.

Honda ve Yamaha sezon boyunca yeni bir imtiyaz sisteminden yararlanabilecek, bu da sürücülerle daha özgürce test yapma ve motorlarında güncellemeler yapma fırsatı verecek.

Mir, Honda'nın 2024'te Avrupalı rakiplerini yakalama şansı olması için geçen yıl Misano'da 2024 prototipini ilk kez görücüye çıkardığından bu yana gösterdiği gelişim hızını sürdürmesi gerektiğini düşünüyor.

Mir, "Motosikletimiz geçen yıldan daha iyiydi. Ama diğerleri de çok gelişti."

"Bugünkü yarış zamanımızla geçen yıl hangi konumda olurduk bilmiyorum, bence üst sıralardan çok uzakta değiliz."

"Diğerleri bir adım attı. Biz de attık ama bu yeterli değil."

"Takım içinde neler olup bittiğini biliyoruz ve çok çalışıyoruz."

"Onlardan istediğim, devam etmeleri ve daha fazla şey geliştirmek için biraz daha yoğun çalışmaları çünkü elimizdekiler yeterli değil."

"Geçen yıl tüm yıl boyunca aynı pakete sahiptik ve dürüst olmak gerekirse bunu yönetmek zihinsel olarak çok zordu."

"Bu yıl çok şey bekliyordum. Şimdi bu değişimi görüyorum. Umarım bu ruh haliyle devam ederler." dedi.

Zarco, son şampiyon Francesco Bagnaia'nın Ducati adına zafere ulaştığı Katar GP'sini 18 saniye farkla geride tamamladı.

MotoGP'nin kasım ayında Losail pistine yaptığı bir önceki ziyarette, Fabio Di Giannantonio'nun kazandığı yarışta Marc Marquez'in en iyi Honda sürücüsü olarak yarışı kazananın 15 saniye gerisinde tamamlamıştı.

Bu da RC213V'nin bir yarış mesafesi boyunca üç saniye daha yavaş olduğunu gösteriyor. Ancak koşullardaki değişiklik doğru bir karşılaştırma yapmayı zorlaştırıyor.

Luca Marini, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'nın yeni fabrika pilotu Luca Marini, sezonun açılış yarışında çok fazla sonuç çıkarmanın yanlış olacağını söyleyerek, Japon üreticinin bu kadar kısa sürede neler başarabileceği konusunda herkesin gerçekçi olması gerektiğini belirtti.

Marini, "Bu sadece ilk yarış. Gerçekçi ve sakin olmamız gerekiyor."

"Johann'ın iyi bir yarış çıkardığını düşünüyorum. Başlangıç noktamızın gerçekten geride olduğunu ve herkesin her yıl motosikletlerini geliştirmek için ön tarafı çok zorladığını bilmemiz gerekiyor."

"Sadece bir noktaya ulaşmamız gerekmiyor çünkü bu sınır biraz ilerliyor."

"Zirveye geri dönmemiz gerekiyor ama bu kolay değil. Bu zaman gerektiren bir süreç, bu yüzden sakin olmamız ve her seferinde adım atmaya çalışmamız gerekiyor." dedi.