Jack Miller'dan sert açıklama: "Bazıları sadece bir prenses gibi motosikletinden şikayet ediyor!"

2023 MotoGP sezonunun üreticiler açısından en büyük hikayesi, Japon üreticilerin tökezlemesi, Avrupalı üreticilerin ise yeni hegemon güç konumuna ilerlemesi olarak yazılabilir; şu ana kadar yedi yarışın altısında galibiyet Ducati'ye giderken, Japon üreticilerin tek galibiyeti Honda sürücüsü Alex Rins'in COTA'daki zaferiydi.

Yamaha için işler sonuç açısından daha kötü görünüyor, son birkaç haftadır iyice yolunu kaybeden takım artık ilk ona dahi girmekte zorlanıyor.

Ancak en büyük problemlerin yaşandığı taraf hiç şüphesiz ki Honda, nitekim hem zayıf, hem de sürücülere rahat ettirmeyen bir motosiklet konumunda olduğu için sık sık kazalara yol açıyor.

İstikrarıyla tanıdığımız Joan Mir takım değiştirdiğinden beri iki kez sakatlanırken, Alex Rins geçen hafta Mugello'da bacağını kırdı, Marc Marquez ise Sachsenring'de beş kez düşmesinin ardından ana yarışa çıkmadı.

Bir zamanlar seriyi farklı sürücülerle ve farklı zamanlarda domine eden Honda, son tahlilde Moto2 üreticisi Kalex'ten şasi satın alacak bir durumda.

Sürücülerin bu durumdan şikayetçi olması gayet doğal, ancak Jack Miller'a göre bazılarının sadece durumdan şikayet edip sızlanması rahatsız edici.

Miller "Motosikletlerimizden şikayet etmeyen tek takım KTM, sıkıntılarımız olursa hemen düzeltmek için gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

"Diğerlerinin tek yaptığıysa oyuncaklarını karyolalarından aşağı atmak ve 'motorum b*ktan' demek. Bu kadar basit."

"Neden b*k gibiler? Çünkü belli başlı mühendislerle anlaşabilmek için mevcut mühendislerinin %99'unu kovdular. Şimdi b*ku yediler ve kendisi bir turu bile tamamlayamıyor."

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Suçun tamamı onlara ait. Herkes kendi motorları hakkında şikayet etmek istiyor, kimse bu konuda bir şey yapmak istemiyor.

"Kapa çeneni ve işine bak. Motosiklet sürmek için para alıyorsunuz, prenses gibi davranıp motosikletinizden şikayet etmek için değil." dedi.

Miller'ın açıklamasında "kendisi" diye kimden bahsettiği kişi belli değil.

İlk akla gelen isim elbette Marc Marquez, ancak İspanyol sürücü Moto2'den gelirken sadece ekip şefi Santi Hernandez ve baş mekanikeri Carlos Linan'ı getirmişti.

İlk turda liderliğe yükseldiği, ancak sonrasında düzenli olarak gerilediği ve altıncı sırada tamamladığı yarış hakkında da konuşan Miller, "Biraz eksiğimiz var."

"Sınırlarımı zorluyordum, ancak ufak bir hata yaptım ve diğerlerine yakalandım."

"Tüm hafta sonu boyunca iyi bir hızımız vardı, [sadece] biraz hız eksiğimiz var."

"Mugello'ya göre [Ducati'ye] çok daha yakındık, ancak ilk birkaç turda sürekli zaman kaybettik. Ducati ise hemen hızlanabiliyor ve sonra gaza basıyor."

"Biz yarış boyunca daha istikrarlıyız, kötü değiliz ancak ilk turlarda daha iyi olmalıyız." dedi.