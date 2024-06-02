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Yarış raporu
MotoGP İtalya GP

İtalya MotoGP: Bagnaia rahat kazandı, Bastianini son virajda ikinci oldu!

2024 MotoGP sezonunun yedinci yarışı olan İtalya Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Enea Bastianini, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sprint yarışında zafere ulaşan Francesco Bagnaia, yarış öncesinde yaptığı açıklamada ilk turun kritik önemde olduğunu çünkü Mugello'da lastiklerin çok fazla ısındığını söylemişti.

Yarışa beşinci başlayan İtalyan sürücü, harika bir ilk turla liderliği almayı başardı.

İlk turun ardından Bagnaia'nın en yakın takipçisi sprint yarışının ardından ayarlardan hiç memnun olmayan şampiyona lideri Jorge Martin'di.

Bagnaia, ilk turların ardından Martin'le arasını yarım saniyeye kadar çıkardı ve uzun süre boyunca bu fark aynı seviyede kaldı.

Üçüncü sırada ise Bagnaia'nin Ducati'deki takım arkadaşı Enea Bastianini vardı. Yerel kahraman Bastianini, yarışın başlangıcından son bölüme kadar Gresini Ducati sürücüsü Marc Marquez'e savunma yapmak zorunda kaldı.

Marquez son turlara girerken nihayet Bastianini'yi geçti ve Martin'le arasındaki 1 saniyelik farkı kapatmaya çalıştı.

Fakat Bastianini, Marquez'in arayı açıp gitmesine izin vermedi ve rakibini tekrar geçerek  ,üçüncülüğü geri aldı.

Sonrasında Martin'i sıkıştırmaya başladı ve son virajda yaptığı harika hamleyle ikinciliği eline geçirdi.

Enea Bastianini, Ducati Team

Enea Bastianini, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ön tarafta Bagnaia rahat bir zafer elde ederken, Bastianini son virajdaki harika atağıyla Ducati'ye duble getirdi.

Martin son virajda ikinciliği Bastianini'ye kaybetmesinin ardından hafta sonunu üçüncülükle kapatmış oldu.

Marquez dördüncü olurken, Pedro Acosta bir kez daha en iyi KTM sürücüsü olarak beşinci sırada finiş gördü.

Bu yılki en iyi hafta sonlarından birisini geçiren Franco Morbidelli altıncı, Fabio di Giannantonio yedinci, Maverick Vinales sekizinci ve Alex Marque dokuzuncu oldu.

İlk onu Darryn Binder tamamlarken, Yamaha sürücüleri arasında en iyisi 15. sırada finiş gören Alex Rins oldu.

Bu sonuçla Martin puan 171 yaparken, Bagnaia 153 puanla ikinci, Marquez 136 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

MotoGP'de sezon 30 Haziran'da Assen'de devam edecek.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 23

-

       25
2 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 23

+0.799

0.799

 0.799     20
3 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 23

+0.924

0.924

 0.125     16
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 23

+2.064

2.064

 1.140     13
5 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 23

+7.501

7.501

 5.437     11
6 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 23

+9.890

9.890

 2.389     10
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+10.076

10.076

 0.186     9
8 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 23

+11.683

11.683

 1.607     8
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 23

+13.535

13.535

 1.852     7
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+15.901

15.901

 2.366     6
11 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 23

+19.182

19.182

 3.281     5
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+20.307

20.307

 1.125     4
13 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 23

+20.346

20.346

 0.039     3
14 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 23

+23.292

23.292

 2.946     2
15 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 23

+23.613

23.613

 0.321     1
16 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 23

+28.417

28.417

 4.804      
17 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 23

+28.778

28.778

 0.361      
18 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 23

+30.622

30.622

 1.844      
19 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 23

+31.457

31.457

 0.835      
20 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 23

+32.310

32.310

 0.853      
21 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 23

+46.724

46.724

 14.414      
dnf Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 9

14 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 6

17 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 4

19 laps

     Yarış dışı  
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