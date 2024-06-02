İtalya MotoGP: Bagnaia rahat kazandı, Bastianini son virajda ikinci oldu!

Sprint yarışında zafere ulaşan Francesco Bagnaia, yarış öncesinde yaptığı açıklamada ilk turun kritik önemde olduğunu çünkü Mugello'da lastiklerin çok fazla ısındığını söylemişti.

Yarışa beşinci başlayan İtalyan sürücü, harika bir ilk turla liderliği almayı başardı.

İlk turun ardından Bagnaia'nın en yakın takipçisi sprint yarışının ardından ayarlardan hiç memnun olmayan şampiyona lideri Jorge Martin'di.

Bagnaia, ilk turların ardından Martin'le arasını yarım saniyeye kadar çıkardı ve uzun süre boyunca bu fark aynı seviyede kaldı.

Üçüncü sırada ise Bagnaia'nin Ducati'deki takım arkadaşı Enea Bastianini vardı. Yerel kahraman Bastianini, yarışın başlangıcından son bölüme kadar Gresini Ducati sürücüsü Marc Marquez'e savunma yapmak zorunda kaldı.

Marquez son turlara girerken nihayet Bastianini'yi geçti ve Martin'le arasındaki 1 saniyelik farkı kapatmaya çalıştı.

Fakat Bastianini, Marquez'in arayı açıp gitmesine izin vermedi ve rakibini tekrar geçerek ,üçüncülüğü geri aldı.

Sonrasında Martin'i sıkıştırmaya başladı ve son virajda yaptığı harika hamleyle ikinciliği eline geçirdi.

Enea Bastianini, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ön tarafta Bagnaia rahat bir zafer elde ederken, Bastianini son virajdaki harika atağıyla Ducati'ye duble getirdi.

Martin son virajda ikinciliği Bastianini'ye kaybetmesinin ardından hafta sonunu üçüncülükle kapatmış oldu.

Marquez dördüncü olurken, Pedro Acosta bir kez daha en iyi KTM sürücüsü olarak beşinci sırada finiş gördü.

Bu yılki en iyi hafta sonlarından birisini geçiren Franco Morbidelli altıncı, Fabio di Giannantonio yedinci, Maverick Vinales sekizinci ve Alex Marque dokuzuncu oldu.

İlk onu Darryn Binder tamamlarken, Yamaha sürücüleri arasında en iyisi 15. sırada finiş gören Alex Rins oldu.

Bu sonuçla Martin puan 171 yaparken, Bagnaia 153 puanla ikinci, Marquez 136 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

MotoGP'de sezon 30 Haziran'da Assen'de devam edecek.

Yarış sonucu: