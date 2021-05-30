İtalya GP ısınma turları: Nakagami, Marquez'in önünde en hızlısı

Tahminler pazar günü koşulların kötüleşeceğini gösteriyordu ancak 20 dakikalık ısınma turlarında hava 21, pist sıcaklığı ise 27 dereceydi. Sürücülerin çoğunluğu yumuşak lastiklerle turlamayı tercih ettiler.

KTM fabrika takımı sürücüsü Miguel Oliveira daha henüz ilk denemesinde motosikletinden çıkan duman nedeniyle mekanik bir sorun olabileceği uyarısını aldı. Ayrıca Suzuki sürücüsü Joan Mir de seans içerisinde kaza yaptı.

Sürücüler atılan her turun ardından derecelerini geliştirdiler ve bir noktada dereceler 1:47'nin de altına indi.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 1:46.746'lık turuyla seansı ilk sırada tamamlayan isim olurken, yarışa üçüncü sıradan başlayacak olan Johann Zarco 1:46.832'lik turuyla sadece 0.086 saniye geride ikinci oldu.

KTM'den Brad Binder, son anlarda 1:46.989 yaptı ve 1:47'nin altına inebilen dört isimden birisi olarak 0.243 saniye geride üçüncü oldu.

1:47'nin altına inen son isim Suzuki sürücüsü Alex Rins'ti ve seansı 1:46.994'le dördüncü bitirdi. İspanyol sürücü, Binder'in sadece 0.005 saniye ardında kaldı.

İlk beşi yarışa 13. sıradan başlayacak olan Yamaha sürücüsü Maverick Vinales tamamladı. İspanyol sürücü, vatandaşı Rins'ten 0.038 saniye yavaş kaldı.

Honda sürücüsü Marc Marquez, bir ara motosikletinin kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna girdi. Herhangi bir yere çarpmadan piste döndü ve seansı, kardeşi Alex'in hemen önünde altıncı sırada tamamladı.

Tech3 KTM'den Danilo Petrucci 1:47.180'le sekizinci olurken, Avintia Ducati'den Enea Bastianini ve Aprilia'dan Aleix Espargaro ilk onu tamamladılar.

Bu 10 isim sadece 0.0470 saniye içinde dizildi. Fabio Quartararo, temelde hızlı tur denemesi yapmadığı seansı 11. sırada tamamlarken, hemen ardında Pecco Bagnaia yer aldı.

Mir seansı 13. sırada tamamlarken, Franco Morbidelli 16. ve Valentino Rossi oldu. İtalyan sürücüyü Pol Espargaro ve Jack Miller takip etti.

Isınma turları sonucu: