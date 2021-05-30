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MotoGP / İtalya GP Haberler

İtalya GP ısınma turları: Nakagami, Marquez'in önünde en hızlısı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mugello'da gerçekleştirilecek ısınma turlarında en hızlı isim LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami oldu.

İtalya GP ısınma turları: Nakagami, Marquez'in önünde en hızlısı

Tahminler pazar günü koşulların kötüleşeceğini gösteriyordu ancak 20 dakikalık ısınma turlarında hava 21, pist sıcaklığı ise 27 dereceydi. Sürücülerin çoğunluğu yumuşak lastiklerle turlamayı tercih ettiler.

KTM fabrika takımı sürücüsü Miguel Oliveira daha henüz ilk denemesinde motosikletinden çıkan duman nedeniyle mekanik bir sorun olabileceği uyarısını aldı. Ayrıca Suzuki sürücüsü Joan Mir de seans içerisinde kaza yaptı.

Sürücüler atılan her turun ardından derecelerini geliştirdiler ve bir noktada dereceler 1:47'nin de altına indi.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 1:46.746'lık turuyla seansı ilk sırada tamamlayan isim olurken, yarışa üçüncü sıradan başlayacak olan Johann Zarco 1:46.832'lik turuyla sadece 0.086 saniye geride ikinci oldu.

KTM'den Brad Binder, son anlarda 1:46.989 yaptı ve 1:47'nin altına inebilen dört isimden birisi olarak 0.243 saniye geride üçüncü oldu.

1:47'nin altına inen son isim  Suzuki sürücüsü Alex Rins'ti ve seansı 1:46.994'le dördüncü bitirdi. İspanyol sürücü, Binder'in sadece 0.005 saniye ardında kaldı.

İlk beşi yarışa 13. sıradan başlayacak olan Yamaha sürücüsü Maverick Vinales tamamladı. İspanyol sürücü, vatandaşı Rins'ten 0.038 saniye yavaş kaldı.

Honda sürücüsü Marc Marquez, bir ara motosikletinin kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna girdi. Herhangi bir yere çarpmadan piste döndü ve seansı, kardeşi Alex'in hemen önünde altıncı sırada tamamladı.

Tech3 KTM'den Danilo Petrucci 1:47.180'le sekizinci olurken, Avintia Ducati'den Enea Bastianini ve Aprilia'dan Aleix Espargaro ilk onu tamamladılar.

Bu 10 isim sadece 0.0470 saniye içinde dizildi. Fabio Quartararo, temelde hızlı tur denemesi yapmadığı seansı 11. sırada tamamlarken, hemen ardında Pecco Bagnaia yer aldı.

Mir seansı 13. sırada tamamlarken, Franco Morbidelli 16. ve Valentino Rossi oldu. İtalyan sürücüyü Pol Espargaro ve Jack Miller takip etti.

Italy Isınma turları sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Takaaki Nakagami Honda 11 1'46.746  
2 France Johann Zarco Ducati 10 1'46.832 0.086
3 South Africa Brad Binder KTM 11 1'46.989 0.243
4 Spain Alex Rins Suzuki 10 1'46.994 0.248
5 Spain Maverick Viñales Yamaha 11 1'47.032 0.286
6 Spain Marc Marquez Honda 9 1'47.095 0.349
7 Spain Alex Marquez Honda 11 1'47.172 0.426
8 Italy Danilo Petrucci KTM 11 1'47.180 0.434
9 Italy Enea Bastianini Ducati 11 1'47.213 0.467
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 6 1'47.216 0.470
11 France Fabio Quartararo Yamaha 11 1'47.224 0.478
12 Italy Francesco Bagnaia Ducati 9 1'47.353 0.607
13 Spain Joan Mir Suzuki 8 1'47.424 0.678
14 Portugal Miguel Oliveira KTM 7 1'47.557 0.811
15 Italy Michele Pirro Ducati 10 1'47.578 0.832
16 Italy Franco Morbidelli Yamaha 11 1'47.611 0.865
17 Italy Valentino Rossi Yamaha 11 1'47.650 0.904
18 Spain Pol Espargaro Honda 11 1'47.700 0.954
19 Australia Jack Miller Ducati 10 1'47.702 0.956
20 Spain Iker Lecuona KTM 11 1'47.785 1.039
21 Italy Luca Marini Ducati 11 1'48.629 1.883
22 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 11 1'49.060 2.314
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Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Alt-etkinlik Warm Up
Lokasyon Mugello Yarış Pisti
Editör Vincent Lalanne-Sicaud

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