İtalya GP: 2. antrenmanda Bagnaia, Rins'in önünde lider
Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Mugello'da gerçekleştirilecek İtalya GP öncesinde yapılan 2. antrenman seansında en hızlı isim olurken onun 0.071 sn gerisinde Suzuki’den Alex Rins yer aldı.
Seansın başında 1:47.185 ile Miguel Oliveira en hızlı isim olurken ardından 1:46.584 ile hızlı turu daha da geliştirdi.
Sezona zorlu bir başlangıç yağan KTM, Mugello'ya yeni bir şasi getirdi. Bu şasiyi KTM sürücüleri Jerez'den sonraki testlerde denemişlerdi.
Bagnaia'nın derecesini geliştirmesinin ardından Oliveira'nın avantajı 0.064 saniyeye kadar düştü. Sürücülerin büyük ölçüde uzun sürüşlere odaklandığı seansta tur zamanları ilerleyen dönemde iyileşmeye başladı.
Seansın sonunda dereceler iyileşirken diğer taraftan çok fazla trafik oluştu ve Fabio Quartararo, Maverick Vinales ve Joan Mir gibi bazı sürücüler turlarını bırakmak zorunda kaldılar.
Rins son turunda 1:46.218 ile ilk sıraya yükselse de bu uzun sürmedi. Bagnaia, 1:46.147 ile seansın lideri olmayı başardı.
Alex Rins, Team Suzuki MotoGP
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Petronas SRT Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, düzlükte neredeyse 20 km/s daha yavaş olsa da Bagnaia ve Rins'in arkasında 3. oldu ve Quartararo'yu 4. sıraya iteledi.
Yeni şasiye sahip KTM durumu iyileştirmeyi başardı. Brad Binder seans sonunda 5. olurken onu takım arkadaşı Oliveira takip etti.
Honda sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan isim 7. sıradaki LCR sürücüsü Takaaki Nakagami olurken onu Aprilia'dan Aleix Espargaro ile son iki yarışın galibi Ducati sürücüsü Jack Miller takip etti. İlk 10'u tamamlayan isim Johann Zarco oldu.
Mir, liderin 0.7 sn gerisinde 11. olurken onu Honda fabrika takımı sürücüleri Marc Marquez ve Pol Espargaro takip ettiler.
Vinales, Arrabiata 2'de yaptığı hatanın ardından derecesini geliştiremedi ve 17. sırada kaldı. Ancak Vinales, şu ana kadar atılan en iyi derecelerde 8. sırada bulunuyor.
Kendi evinde yarışan Valentino Rossi, şu ana kadar kötü bir gün geçirdi. Rossi, 2. seansta San Donato'da iki defa pist dışına taştı ve 1.5 sn geride 21. oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Francesco Bagnaia
|19
|1'46.147
|177.885
|2
|Alex Rins
|19
|1'46.218
|0.071
|0.071
|177.766
|3
|Franco Morbidelli
|16
|1'46.331
|0.184
|0.113
|177.577
|4
|Fabio Quartararo
|18
|1'46.372
|0.225
|0.041
|177.509
|5
|Brad Binder
|19
|1'46.436
|0.289
|0.064
|177.402
|6
|Miguel Oliveira
|18
|1'46.584
|0.437
|0.148
|177.156
|7
|Takaaki Nakagami
|19
|1'46.593
|0.446
|0.009
|177.141
|8
|Aleix Espargaro
|15
|1'46.655
|0.508
|0.062
|177.038
|9
|Jack Miller
|18
|1'46.688
|0.541
|0.033
|176.983
|10
|Johann Zarco
|17
|1'46.840
|0.693
|0.152
|176.731
|11
|Joan Mir
|18
|1'46.847
|0.700
|0.007
|176.719
|12
|Marc Marquez
|17
|1'46.973
|0.826
|0.126
|176.511
|13
|Pol Espargaro
|19
|1'46.986
|0.839
|0.013
|176.490
|14
|Michele Pirro
|17
|1'47.107
|0.960
|0.121
|176.290
|15
|Danilo Petrucci
|17
|1'47.129
|0.982
|0.022
|176.254
|16
|Luca Marini
|18
|1'47.154
|1.007
|0.025
|176.213
|17
|Maverick Viñales
|21
|1'47.195
|1.048
|0.041
|176.146
|18
|Alex Marquez
|19
|1'47.326
|1.179
|0.131
|175.931
|19
|Enea Bastianini
|16
|1'47.480
|1.333
|0.154
|175.679
|20
|Lorenzo Savadori
|15
|1'47.668
|1.521
|0.188
|175.372
|21
|Valentino Rossi
|20
|1'47.719
|1.572
|0.051
|175.289
|22
|Iker Lecuona
|16
|1'47.792
|1.645
|0.073
|175.170
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|İtalya GP
|Editör
|Lewis Duncan