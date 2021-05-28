İtalya GP: 2. antrenmanda Bagnaia, Rins'in önünde lider

Seansın başında 1:47.185 ile Miguel Oliveira en hızlı isim olurken ardından 1:46.584 ile hızlı turu daha da geliştirdi.

Sezona zorlu bir başlangıç yağan KTM, Mugello'ya yeni bir şasi getirdi. Bu şasiyi KTM sürücüleri Jerez'den sonraki testlerde denemişlerdi.

Bagnaia'nın derecesini geliştirmesinin ardından Oliveira'nın avantajı 0.064 saniyeye kadar düştü. Sürücülerin büyük ölçüde uzun sürüşlere odaklandığı seansta tur zamanları ilerleyen dönemde iyileşmeye başladı.

Seansın sonunda dereceler iyileşirken diğer taraftan çok fazla trafik oluştu ve Fabio Quartararo, Maverick Vinales ve Joan Mir gibi bazı sürücüler turlarını bırakmak zorunda kaldılar.

Rins son turunda 1:46.218 ile ilk sıraya yükselse de bu uzun sürmedi. Bagnaia, 1:46.147 ile seansın lideri olmayı başardı.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Petronas SRT Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, düzlükte neredeyse 20 km/s daha yavaş olsa da Bagnaia ve Rins'in arkasında 3. oldu ve Quartararo'yu 4. sıraya iteledi.

Yeni şasiye sahip KTM durumu iyileştirmeyi başardı. Brad Binder seans sonunda 5. olurken onu takım arkadaşı Oliveira takip etti.

Honda sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan isim 7. sıradaki LCR sürücüsü Takaaki Nakagami olurken onu Aprilia'dan Aleix Espargaro ile son iki yarışın galibi Ducati sürücüsü Jack Miller takip etti. İlk 10'u tamamlayan isim Johann Zarco oldu.

Mir, liderin 0.7 sn gerisinde 11. olurken onu Honda fabrika takımı sürücüleri Marc Marquez ve Pol Espargaro takip ettiler.

Vinales, Arrabiata 2'de yaptığı hatanın ardından derecesini geliştiremedi ve 17. sırada kaldı. Ancak Vinales, şu ana kadar atılan en iyi derecelerde 8. sırada bulunuyor.

Kendi evinde yarışan Valentino Rossi, şu ana kadar kötü bir gün geçirdi. Rossi, 2. seansta San Donato'da iki defa pist dışına taştı ve 1.5 sn geride 21. oldu.