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Önceki / Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''
MotoGP / İtalya GP Haberler

İtalya GP: 2. antrenmanda Bagnaia, Rins'in önünde lider

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Mugello'da gerçekleştirilecek İtalya GP öncesinde yapılan 2. antrenman seansında en hızlı isim olurken onun 0.071 sn gerisinde Suzuki’den Alex Rins yer aldı.

İtalya GP: 2. antrenmanda Bagnaia, Rins'in önünde lider

Seansın başında 1:47.185 ile Miguel Oliveira en hızlı isim olurken ardından 1:46.584 ile hızlı turu daha da geliştirdi.

Sezona zorlu bir başlangıç yağan KTM, Mugello'ya yeni bir şasi getirdi. Bu şasiyi KTM sürücüleri Jerez'den sonraki testlerde denemişlerdi.

Bagnaia'nın derecesini geliştirmesinin ardından Oliveira'nın avantajı 0.064 saniyeye kadar düştü. Sürücülerin büyük ölçüde uzun sürüşlere odaklandığı seansta tur zamanları ilerleyen dönemde iyileşmeye başladı.

Seansın sonunda dereceler iyileşirken diğer taraftan çok fazla trafik oluştu ve Fabio Quartararo, Maverick Vinales ve Joan Mir gibi bazı sürücüler turlarını bırakmak zorunda kaldılar.

Rins son turunda 1:46.218 ile ilk sıraya yükselse de bu uzun sürmedi. Bagnaia, 1:46.147 ile seansın lideri olmayı başardı.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Petronas SRT Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, düzlükte neredeyse 20 km/s daha yavaş olsa da Bagnaia ve Rins'in arkasında 3. oldu ve Quartararo'yu 4. sıraya iteledi.

Yeni şasiye sahip KTM durumu iyileştirmeyi başardı. Brad Binder seans sonunda 5. olurken onu takım arkadaşı Oliveira takip etti.

Honda sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan isim 7. sıradaki LCR sürücüsü Takaaki Nakagami olurken onu Aprilia'dan Aleix Espargaro ile son iki yarışın galibi Ducati sürücüsü Jack Miller takip etti. İlk 10'u tamamlayan isim Johann Zarco oldu.

Mir, liderin 0.7 sn gerisinde 11. olurken onu Honda fabrika takımı sürücüleri Marc Marquez ve Pol Espargaro takip ettiler.

Vinales, Arrabiata 2'de yaptığı hatanın ardından derecesini geliştiremedi ve 17. sırada kaldı. Ancak Vinales, şu ana kadar atılan en iyi derecelerde 8. sırada bulunuyor.

Kendi evinde yarışan Valentino Rossi, şu ana kadar kötü bir gün geçirdi. Rossi, 2. seansta San Donato'da iki defa pist dışına taştı ve 1.5 sn geride 21. oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 19 1'46.147     177.885
2 Spain Alex Rins 19 1'46.218 0.071 0.071 177.766
3 Italy Franco Morbidelli 16 1'46.331 0.184 0.113 177.577
4 France Fabio Quartararo 18 1'46.372 0.225 0.041 177.509
5 South Africa Brad Binder 19 1'46.436 0.289 0.064 177.402
6 Portugal Miguel Oliveira 18 1'46.584 0.437 0.148 177.156
7 Japan Takaaki Nakagami 19 1'46.593 0.446 0.009 177.141
8 Spain Aleix Espargaro 15 1'46.655 0.508 0.062 177.038
9 Australia Jack Miller 18 1'46.688 0.541 0.033 176.983
10 France Johann Zarco 17 1'46.840 0.693 0.152 176.731
11 Spain Joan Mir 18 1'46.847 0.700 0.007 176.719
12 Spain Marc Marquez 17 1'46.973 0.826 0.126 176.511
13 Spain Pol Espargaro 19 1'46.986 0.839 0.013 176.490
14 Italy Michele Pirro 17 1'47.107 0.960 0.121 176.290
15 Italy Danilo Petrucci 17 1'47.129 0.982 0.022 176.254
16 Italy Luca Marini 18 1'47.154 1.007 0.025 176.213
17 Spain Maverick Viñales 21 1'47.195 1.048 0.041 176.146
18 Spain Alex Marquez 19 1'47.326 1.179 0.131 175.931
19 Italy Enea Bastianini 16 1'47.480 1.333 0.154 175.679
20 Italy Lorenzo Savadori 15 1'47.668 1.521 0.188 175.372
21 Italy Valentino Rossi 20 1'47.719 1.572 0.051 175.289
22 Spain Iker Lecuona 16 1'47.792 1.645 0.073 175.170
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Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''

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Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''

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Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Editör Lewis Duncan

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