İstikrarı geç yakalayan şampiyon: Francesco Bagnaia'nın şampiyonluk hikayesi

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Valencia, 2017 sezonundan sonra bir kez daha şampiyonluk yarışına ev sahipliği yaptı, ancak tıpkı o sezon olduğu gibi yine sıkı bir şampiyonluk çekişmesi yoktu. Fabio Quartararo epey zorlasa da dördüncü oldu, böylece Quartararo'nun kazanamadığı her ihtimalde şampiyonluğunu garantileyecek olan Bagnaia damalı bayrağı dokuzuncu sırada görerek mutlu sona ulaştı! İlk turlarda Quartararo ile yaşadığı ufak temasın ardından ön kanadı hasar gören Pecco, yarışın kalanında temkinli davranmış ve üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirmişti.

Evet, belki insanlar Marc Marquez'in veya Valentino Rossi'nin kaç puan gerekli olursa olsun zafere ulaşma içgüdüsünü bolca anmış olabilirler, fakat bu içgüdünün şampiyonluk mücadelesini etkileyen bir şey olduğuna yönelik MotoGP tarihinde bolca örnek var. En ünlü örneklerden biri yine bu pistte gerçekleşmişti; 2006 sezonunun son yarışına şampiyona lideri olarak gelen Rossi ilk turların ardından kendisini yerde bulmuş ve merhum Nicky Hayden'ın sezonu şampiyon tamamlamasına büyük katkı sağlamıştı.

Pecco'nun durumu ise çok daha vahimdi, nitekim gereksiz agresifliği ve nerede gazı açması gerektiğini bir türlü ayarlayamaması gibi sebepler nedeniyle sezonun ilk yarısı biterken şampiyonluk savaşına dahil olabilecek gibi bile durmuyordu, hatta bir noktada 91 puan geriye kadar düşmüştü. Dolayısıyla temkinli olması pek de sorgulanabilecek bir şey değildi işin doğrusu.

Peki bu fark nasıl kapandı? Havlu attığı düşünülen Bagnaia şampiyonluğa nasıl ulaştı? Yazımızda sezonun anatomisini inceleyerek bu soruya cevap arayacağız.

Pecco'nun sezonunun ilk yarısı nasıl geçti?

Sezonun kendisi için ilk günden itibaren kolay geçmediğini söyleyebiliriz. Tıpkı yeni Desmosedici GP22 gibi sezona yavaş bir giriş yapan Pecco, henüz Katar'daki ilk yarışta düşmüş ve düşerken Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'i de kurban etmiş, Endonezya'daki ikinci yarışta ise yağmur altında zayıf bir yarış çıkartarak ancak 15. olabilmişti. Geçen sezon son 5 yarışta 4 galibiyet elde eden ve 2022 sezonuna en büyük şampiyonluk adayı olarak giren Pecco, bu kez ilk iki yarıştan sadece bir puanla ayrılıyordu.

Bu durumda GP22'nin de belli oranda payı var, nitekim motosikletin güç aktarımının yeterince stabil olmaması sürüşü zorlaştırıyor ve sürücülerin virajlarda performans elde edebilmesini engelliyordu. Dolayısıyla GP21'e alışması da aynı şekilde uzun süren Bagnaia için bir diğer sınav başlamıştı.

Zor günler altıncı yarışa, yani Jerez'e kadar devam etti. Bu süreçte iki kez beşinci, bir kez de sekizinci olarak iyi sonuçlardan uzak kalan Pecco, Jerez'de sezonun ilk pole pozisyonunu galibiyetle taçlandırmış ve bir önceki hafta Portekiz'de galibiyete ulaşan Quartararo'ya da önemli bir cevap vermişti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, celebrates his win Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu galibiyeti kabus dolu haftalar takip edecekti. Fransa'da yine pole pozisyonunu elde eden Bagnaia, pist üstünde Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini'ye ve GP21'e geçilerek liderliği kaptırmış, bir süre sonra da kendini yerde bularak yarışa veda etmişti. Sonraki yarış Mugello'da galibiyete ulaşarak bu mağlubiyeti telafi eden Bagnaia, buna rağmen şampiyonada 41 puan gerideydi. Kapanmayacak bir fark değildi, fakat beklentiler düşünüldüğünde halen çok fazlaydı.

Mugello'daki yarışın ardından kabus devam etti. Barcelona'da startta hata yapan Takaaki Nakagami tarafından tabiri caizse "biçilen" Pecco, sonraki hafta Sachsenring'de ise henüz üçüncü turda bir kez daha düşmüştü. Asıl sıkıntı, bu iki hafta sonunda da Quartararo'nun kazanmış ve bir anda ciddi bir fark yaratmış olmasıydı!

Yazımızın başlarında bahsettiğimiz 91 puanlık fark böylece ortaya çıktı. Neredeyse 4 yarış galibiyeti gibi büyük bir farktan bahsediyoruz. Motor sporları tarihinde bu kadar büyük bir farktan dönebilen hiçbir sürücü yoktu!

Ancak hiçbir şey bitmiş değildi. Sonraki yarışlar MotoGP mabedi Assen, hızlı virajlarıyla ünlü Silverstone, Ducati'nin senelerdir güçlü olduğu Red Bull Ring ve bir önceki sene galibiyete ulaştığı Misano'da gerçekleştirilecekti. Pecco'nun bu pistlerde istikrarlı bir performans sergilemesi her şeyi değiştirebilirdi.

Bu süreçte GP22'nin eksikleri de yavaş yavaş giderilmişti, bunun en büyük göstergesi Ducati'nin senelerdir geleneksel olarak çok kötü olduğu Sachsenring'de görüldü. Cumartesi günü Ducati'ye pole pozisyonunu getiren Pecco'nun yarışı kısa sürse de yarışabildiği iki turu oldukça rekabetçi geçirmişti. Dolayısıyla yine Ducati'ye uymamasıyla bilinen Assen'de gelecek iyi bir sonuç, net bir gösterge olacaktı.

Sonuç, ne Pecco'nun, ne Ducati'nin tahmin edemeyeceği kadar iyiydi. Bir kez daha pole pozisyonunu elde eden Bagnaia, yarışta ise dominant bir galibiyet elde etmişti. Daha da iyisi, Quartararo'nun diğer şampiyonluk adayı Aleix Espargaro ile temas etmesiydi! Sonradan kendini yerde bulan Fransız sürücü yarışı bitiremeyecek, Espargaro ise ancak dördüncü olabilecekti. Pecco ilk kurşunu sıkmış ve farkı 66 puana indirmişti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Assen'den sonra sezon 1.5 aylığına ara verdi. Bu ara boyunca fabrikada sıkı bir çalışma gerçekleştiren ve Pecco'nun neden düşüp durduğunu araştıran Ducati, üstüne düşeni fazlasıyla yapmış ve ikinci yarıya girilirken GP22'yi MotoGP tarihinin en iyi motosikletlerinden birine dönüştürmüştü.

Bagnaia şampiyonluk sonrası verdiği röportajda "fabrikada çok çalıştığını" belirtse de olup bitenler bunun tam tersini gösteriyordu. Temmuz ayının başlarında Ibiza'da tatil yaptığı esnada ufak bir trafik kazası yapan ve bir direğe çarpan Pecco'nun başı ufaktan beladaydı, nitekim kazanın ardından kendisine alkol testi yapılmış ve kanındaki alkol derecesi İspanya'daki yasal sınırın üstünde çıkmıştı. Kısacası profesyonel bir yarış sürücüsü, alkol tesiri altında kaza yapmıştı!

Dorna ve Ducati'nin ise olaya herhangi bir tepkisi olmadı. Kısa bir süre sonra konuyla ilgili açıklama yapan Pecco, arkadaşlarıyla Assen'deki zaferi kutlarken dozu biraz kaçırdığını, bu nedenle de talihsiz bir olay yaşadığını söyledi. Normalde alkol kullanmayan birisi olduğunu da belirten İtalyan sürücü, tüm MotoGP izleyicilerinden de özür diledi.

Olay böylece kapanmıştı, fakat Pecco için sezonun ikinci yarısı bu olayın gölgesi altında başlayacaktı. Peki performansını etkilemiş miydi? Bunu görmek için epey fırsatımız olacaktı.

Sezonun ikinci yarısı başlıyor, Ducati ve Pecco göz dolduruyor İkinci yarının ilk yarışı olan Silverstone'da işaretler hiçbir şekilde olumsuz değildi. Ducati GP22 eskisinden de hızlı duruyordu, zaten hızlı olduğu bilinen GP21'de de bir sorun yoktu. Sekiz Ducati sürücüsünün sekizi de -belki Fabio Di Giannantonio hariç- oldukça rekabetçilerdi. En hızlıları ise sıralama turları itibariyle Johann Zarco olmuştu. Ancak istikrarsızlığıyla bilinen Zarco birkaç tur sonra kendini yerde bulmuş, böylece liderlik Pecco'ya geçmişti. Son turlarda Maverick Vinales'in baskısı altında kalmasına rağmen eli titremeyen ve en güçlü yanlarından birini göstererek savunma çizgilerine ustaca yerleşen Bagnaia, damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci galibiyetine ulaşıyordu. Quartararo ise Assen'den kalan uzun tur cezası nedeniyle yarış boyunca formsuzdu ve ancak 7. olabilmişti. Fark kapanmaya devam ediyordu. Sonraki yarışta da değişen bir şey olmadı. Yine en hızlı sürücü Bagnaia değildi, ancak yine en rekabetçi sürücü kendisiydi. Sıralama turlarında pole pozisyonunu bu kez Bastianini'ye kaptıran Pecco, startta rahatça liderliği almış ve yarış sonuna kadar arkasına bakmayarak bir galibiyet daha elde etmişti. Quartararo bu kez ikinci olarak podyuma çıkmıştı, buna rağmen halen daha fazla puan toplayan taraf Bagnaia olmuştu. Yamaha'nın yıllardır dikiş tutturamadığı bir pistte ikinci olması ise Ducati'ye halen hiçbir şeyin bitmediğine yönelik bir uyarı sinyaliydi. Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team podium Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Misano'ya gelindiğinde sonuç yine aynı, yine aynı, yine aynıydı. Bir kez daha başka bir Ducati -bu kez takım arkadaşı Jack Miller- pole pozisyonunu elde etmiş, bir kez daha Pecco ilk turlarda liderliği almış ve yarış boyunca liderliğini korumuştu. Ancak diğer üç yarışın aksine bu kez işi kolay değildi; nitekim hemen arkasında aylardır zafere aç kalan Bastianini vardı ve frenlemeye niyeti yoktu. Baskıya direnen Bagnaia, fotofinişle gelen bir galibiyete ulaşmış ve arka arkaya dördüncü zaferine ulaşarak puan farkını 30'a kadar indirmişti. Pecco böylece arka arkaya dört yarış kazanan ilk Ducati sürücüsü olarak tarihe de geçmişti! Bu zaferin ardından Pecco'yu galibiyete ulaşamayacağı, fakat istikrara kavuştuğunu belgeleyecek bir seri bekliyordu. Aragon'da bu kez pole pozisyonuna ulaşan İtalyan sürücü, yarışı son turda Bastianini'ye geçirerek ikinci tamamlıyor, ancak Quartararo'nun ilk turda yarış dışı kalmasıyla birlikte şampiyonadaki farkı 10 puana kadar indiriyordu! Şampiyona resmi olarak yeniden başlamıştı. Aragon'daki yarışın ardından şampiyona Asya'ya taşındı. İlk Asya yarışında ise işler kolay olmayacaktı. Japonya'da yağmur altındaki sıralama turlarında çok yavaş kalarak 12. olabilen ve yarışta da Quartararo'nun arkasına takılan Pecco, neredeyse tamamını 9 veya 10. sırada götürdüğü mücadelenin son turunda eski kabuslarını yeniden yaşayarak kendini yerde bulmuş, şampiyonadaki fark böylece yeniden 18 puana çıkmıştı! Bu fark sonraki iki yarışta kapandı. Yağmur altında başlayıp kuruyan zeminde biten Tayland'da ve sezonun en iyi yarışı diyebileceğimiz Avustralya'da üçüncü olan Pecco, Quartararo'nun bu iki yarışta da puan alamaması sonucu 18 puanlık farkı kapatmakla kalmamış, 14 puan da fark açarak kariyerinde ilk kez şampiyona lideri olmuştu! Malezya'da ise bana göre sezonun en iyi yarışını çıkartarak şampiyonluğu güvence altına aldı. Dokuzuncu sıradan başladığı mücadelenin henüz ilk turunda ikinciliğe, pole pozisyonu sahibi Martin'in düşmesi sonrası da liderliğe yükselen Bagnaia, o sezon üçüncü kez Bastianini ile tekerlek tekerleğe mücadele etmiş, bu kez düellonun galibi olarak sezonun yedinci galibiyetine ulaşmıştı. Sonrasını da Valencia'da tarih yazdı. Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: MotoGP Bagnaia'nın 2022 sezonu belli derecelerde eleştirilebilir. GP22 gibi sezonun belli bir noktasından itibaren dominant denilebilecek bir motosikletin şampiyonluğa son yarışta ulaşmaması gerekiyordu. 4 kez kendi hatasından ötürü düşmemesi, yaklaşık 70 puan kayıp yaşamaması gerekiyordu. İlk yarışta Jorge Martin'i düşürmemesi gerekiyordu. GP21 kullanan ve gelecek sezon takım arkadaşı olacak bir Enea Bastianini tarafından ciddi anlamda baskı altına alınmaması gerekiyordu. Gel gelelim sezonun ikinci yarısında Bestia'nın baskısı altında çoğunlukla elinin titrememesi ve garantici sonuçlara oynaması kendisinin zihniyet değişimini gösteriyordu. İlk yarıda tekerlek tekerleğe mücadelede sendeleyen, hatalar yapan, mücadele olmasa dahi kendini yerde bulan Bagnaia, sezonun ikinci yarısında "her puan sıfır puandan iyidir" şeklinde bir anlayış benimsedi. Bagnaia, bu anlayış sayesinde motor sporları tarihinde bu kadar büyük bir puan farkından dönerek şampiyon olan ilk sürücü artık. Hak etti mi? Kapattığı fark, her türlü karşı argümanı boşa çıkarıyor. 2022 MotoGP dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'yı tebrik ediyor, bizlere bu denli rekabetçi bir sezon izlettiği için de teşekkürlerimizi sunuyoruz.