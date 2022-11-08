İstikrarı geç yakalayan şampiyon: Francesco Bagnaia'nın şampiyonluk hikayesi
Francesco Bagnaia, tarihi bir şampiyonluk elde ederek kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Ducati'de 2007'den bu yana devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirdi. Peki Pecco'nun sezonu nasıl geçti?
Valencia, 2017 sezonundan sonra bir kez daha şampiyonluk yarışına ev sahipliği yaptı, ancak tıpkı o sezon olduğu gibi yine sıkı bir şampiyonluk çekişmesi yoktu. Fabio Quartararo epey zorlasa da dördüncü oldu, böylece Quartararo'nun kazanamadığı her ihtimalde şampiyonluğunu garantileyecek olan Bagnaia damalı bayrağı dokuzuncu sırada görerek mutlu sona ulaştı! İlk turlarda Quartararo ile yaşadığı ufak temasın ardından ön kanadı hasar gören Pecco, yarışın kalanında temkinli davranmış ve üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirmişti.
Pecco'nun sezonunun ilk yarısı nasıl geçti?
Francesco Bagnaia, Ducati Team, celebrates his win
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Sezonun ikinci yarısı başlıyor, Ducati ve Pecco göz dolduruyor
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team podium
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: MotoGP
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