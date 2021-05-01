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MotoGP / İspanya GP Antrenman raporu

MotoGP İspanya 3. antrenman: Nakagami lider, Marquez büyük bir kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

İspanya'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami zirvede yer alırken, Marc Marquez son bölümde büyük bir kaza yaptı.

MotoGP İspanya 3. antrenman: Nakagami lider, Marquez büyük bir kaza yaptı

Jerez'deki üçüncü antrenman seansında dereceler o kadar yakındı ki ilk yedi pilot sadece 0.098 saniye içinde dizildi ve ilk sıradan son sıraya sadece 1.5 saniye vardı.

Cuma günü Portimao'da yaşadığı zorlukları anlamaya odaklanan Maverick Vinales, seansın başlangıcında 1:37.889 yaptı ve zirveye yerleşmeyi başardı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro seansın ilerleyen bölümlerinde 1:37.492'lik zaman turu yakaladı ve ilk sıraya yükselmeyi başardı. Böylelikle kombine edilmiş derecelerde üçüncü sıraya çıktı.

Daha sonra seansın en iyi derecesi 1:37.220 yapan Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli'ye geçti. Ancak cuma gününü iyi turlar atan şampiyona lideri Fabio Quartararo, 1:37.010'la takım arkadaşını geçerek liderliği aldı.

Morbidelli 1:36.684'le tekrar ilk sıraya otursa da, bu tur pist limitlerini aştığı için silindi ve liderlik tekrar Quartararo'ya geçti.

Ancak son sözü LCR Honda sürücüsü Nakagami söyledi ve 1:36.985'lik turuyla seansı ilk sırada tamamladı.

Quartararo son anlarda derecesini geliştirse de Nakagami'nin turundan 0.025 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.

Honda test sürücüsü Stefan Bradl üçüncü en iyi zamanı yaparken, Mir dördüncü ve Aprilia'dan Espargaro beşinci oldu.

Vinales, Morbidelli'nin önünde ilk altıyı tamamlarken, Bagnaia en iyi Ducati sürücüsü olarak sekizinci oldu.

Ducati sürücüsü Johann Zarco dokuzuncu olurken, Suzuki Sürücüsü Alex Rins 10. ve Jack Miller 11. oldu.

Sakatlığı sonrası alışma sürecine devam eden Marc Marquez, seansı 12. sırada tamamlarken, yedinci virajda büyük bir kaza yaparak pist dışına savruldu ve bariyerlere çarptı.

Honda sürücüsü bariyerlere çarptığı için belli bir darbe alsa da, kendi başına kalktı ve nispeten iyi görünüyordu.

Ayrıca seans içerisinde KTM sürücüsü Brad Binder de büyük bir kaza yaptı. Güney Afrikalı sürücü seansı 13. sırada tamamlarken, Valentino Rossi en gerideki Yamaha sürücüsü olarak 15. oldu.

Honda sürücüsü Pol Espargaro ise 17. oldu.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'36.985  
2 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'37.010 0.025
3 6 Germany Stefan Bradl Honda 1'37.026 0.041
4 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'37.036 0.051
5 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'37.049 0.064
6 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'37.083 0.098
7 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'37.083 0.098
8 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'37.136 0.151
9 5 France Johann Zarco Ducati 1'37.157 0.172
10 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'37.178 0.193
11 43 Australia Jack Miller Ducati 1'37.188 0.203
12 93 Spain Marc Marquez Honda 1'37.354 0.369
13 33 South Africa Brad Binder KTM 1'37.360 0.375
14 73 Spain Alex Marquez Honda 1'37.642 0.657
15 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'37.704 0.719
16 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'37.710 0.725
17 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'37.753 0.768
18 10 Italy Luca Marini Ducati 1'37.771 0.786
19 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'37.814 0.829
20 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'37.913 0.928
21 9 Italy Danilo Petrucci KTM 1'37.934 0.949
22 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'38.413 1.428
23 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'38.501 1.516
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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Editör Lewis Duncan

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