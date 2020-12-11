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MotoGP / Son dakika

VR46'nın ilk MotoGP motosikleti görünümü tanıtıldı

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VR46'nın ilk MotoGP motosikleti görünümü tanıtıldı
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Çeviren: Abdullah Çelik

Valentino Rossi'nin desteklediği Luca Marini'nin 2021'de mücadele edeceği Esponsorama Racing Ducati motosikleti üzerinde VR46 ekibinin ilk MotoGP görünümü tanıtıldı.

Ducati, geçen ay yaptığı açıklamada 2020 Moto2 şampiyonu Enea Bastianini ve ikincisi Marini'nin gelecek sene daha önceki adı Aprilia olan, Esponsorama takımı adına mücadele edeceklerini duyurmuştu.

Marini'nin anlaşması kapsamında VR46 takımı ile yakın birliktelik kuruldu. Bu kapsamda Esponsorama Racing motosikletinde Sky destekli VR46 tasarımı yer alacak. VR46 Moto2 takım patronu Pablo Nieto, Esponsorama takımında üst düzey bir role sahip olacak ve Marini'nin Moto2 ekibinde yer alan bazı isimler onunla MotoGP takımına geçecek.

VR46'nın hem Moto2'de hem de MotoGP'de Marini'nin motosikletinde kullanılacak tasarımları, Perşembe akşamı X-Factor programında tanıtıldı. Bu tasarım, VR46'nın Moto2 ve Moto3'te kullandıklarına oldukça benzer.

Esponsorama takımının 2021 sonrasında MotoGP'de kalması pek olası görülmüyor. VR46'nın Avintia takımının yerini 2021'de alabileceği söylense de bu olmadı. Buna rağmen takımın yeni adıyla Rossi'nin ekibi bir anlaşma yaptı ve 2022'deki kendi yeri öncesinde VR46, Esponsorama ile ilk adımını atmış oldu.

 

MotoGP'nin bağımsız takımlarla olan mevcut anlaşması, 2021 sonunda sona erecek. Böylece Rossi'nin ekibi daha kolay bir şekilde MotoGP'ye adım atmış olacak.

Marini'nin gelecek sene MotoGP'de mücadele etmesiyle, Rossi kendi akademisinde yer alan 3 pilotla aynı anda pistte olacak. VR46 Akademi sürücülerinden Francesco Bagnaia Ducati'de, Franco Morbidelli Petronas SRT'de, Marini ise Esponsorama Racing Ducati'de mücadele edecekler. Rossi'nin kendisi ise Petronas SRT Yamaha'da Morbidelli'nin takım arkadaşı olacak.

VR46'nın MotoGP'ye ilk adımını atmasının ardından Moto3 ekibi rafa kaldırıldı. Bu sene takım adına mücadele eden Celestino Vietti, Moto2'de Marco Bezzecchi'nin takım arkadaşı olacak.

Bezzecchi'ye Aprilia'dan teklif gelmişti ancak VR46 buna yeşil ışık yakmadı. Bezzecchi Moto2'de mücadele etmeye devam edecek.

Luca Marini, Sky Racing Team VR46 livery unveil

Luca Marini, Sky Racing Team VR46 livery unveil

Photo by: SKY Racing Team VR46

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Editör Lewis Duncan

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