İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum"

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Avustralya'da güçlü bir performans gösteren Marquez, Malezya'da "normale dönmeyi" ve zorlu bir hafta sonu geçirmeyi bekliyordu ancak İspanyol sürücü, güçklü form grafiğini Sepang Pisti'ne de taşıdı ve sıralama turlarını 3. sırada tamamladı.

Sıralama turlarına Q1 seansından başlayan Marquez, Q1'den çıkmasının ardından Q2 seansında seansın büyük çoğunluğunda Francesco Bagnaia'yı takip etti. Ancak seansın bitimine birkaç dakika kala Bagnaia 8 virajda düştü ve Marquez, hem hava koridorunu hem de referans noktasını kaybetmiş oldu.

8 kez dünya şampiyonu, buna rağmen seansın sonunda harika bir tur atarak 3. sırayı aldı ve kendisini 2 Ducati'nin arkasında ilk çizgiye atmayı başardı.

Marquez, seansın sonunda yalnız kalmasına rağmen nasıl öyle bir tur atabildiğini bilmiyor. Sıralama seansının ardından konuşan Honda sürücüsü, şunları söyledi: "Neden bu kadar yukarıda olduğumuzu anlamıyorum, o turu nasıl attığımı bilmiyorum."

"Bu hafta sonu Honda motosikletlerine bakacak olursak, düzlüklerde 0.150- 0.2 saniye kaybettiğimiz için hava koridoru arıyoruz."

"Hava koridoru bulmak size 0.2-0.3 saniye getiriyor. Dürüst olmam gerekirse, Pecco'nun pitten çıkmasını bekliyorum çünkü inanılmaz bir motorları var ve onların hava koridorlarına fazlasıyla ihtiyacımız var."

"Benim öyle bir motorum olsa ben de tek çıkardım. Ancak öyle bir motora sahip değilim ve kurallara uygun bir şekilde maksimumu almaya çalışmam lazım. Birini takip etmek de bunun iyi bir örneği."

"Bagnaia'yı bekleyeceğim, onun arkasına geçeceğim, onu rahatsız etmeyeceğim -önüne geçmeyeceğim- Morbidelli'nin 3. antrenman seansında yaptığı şey rahatsız etmekti. Her zaman aramızda biraz mesafe bırakıyorum. Böylelikle o hata yaptığında ona çarpmıyorum."

"Ancak bu pistte Honda'yla yarışmanın yolu bu, birini takip etmek. Ancak sıralamanın sonunda o turu yalnız attım."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Ducati'nin sürekli olarak takip edilmek istememesini anladığını söylese de "kendisinin de kariyeri boyunca takip edildiğini" ve bunun normal olduğunu dile getirdi.

"Ducati'yi anlayabiliyorum, [takip edilmek istemiyorlar] ama beni de kariyerim boyunca takip ettiler. Durum böyle, kurallarda bunu yapamazsınız demiyor. Sınırda bir şey ama rekabet içerisindeyiz ve elinizdeki her şeyden maksimumu almanız gerek."

"Ben de bunu yapıyorum."

İspanyol sürücü, Avustralya'da güçlü bir yarış temposu sergilese de Malezya'da bu performansı tekrarlayabileceğini düşünmüyor.

"Yarış zor olacak, uzun geçecek. Kötü bir pozisyonda değiliz ama pek bir şey yapabileceğimiz bir pozisyonda da değiliz."

"Bence 8-10. sıralar arasında finiş göreceğim. Bu motosikletle yarış temposu konusunda zorlanıyorum. Bu beni çok yoruyor. Yarışta Avustralya'daki gibi güçlü bir tempoya sahip olabileceğimi düşünmüyorum."