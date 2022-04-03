İkinci antrenmandaki olaydan cezasız kurtulan Bagnaia, yaşadığı zorluklar nedeniyle üzgün

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MotoGP'de dört galibiyeti bulunan Bagnaia, Arjantin'de cumartesi günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, kendisini sıralama turlarında ikinci bölüme taşıyacak bir tur çıkarmak için boşluk arıyordu.

Fakat son sektörde çok fazla trafikle karşılaştı ve hayal kırıklığı yaşadı. Bunun üzerine yarış çizgisinin dışına çıkan Bagnaia, arkasından gelenlerin kendisini takip etmesini engellemiş oldu.

Bagnaia nihayetinde Q1'de piste çıkmak zorunda kaldı ve son bölüme kalamayıp 14. oldu. Yarışa Jack Miller'ın cezasıyla 13. sıradan başlayacak.

Hakemler, seansın ardından Bagnaia ile görüştüler ve kendisine herhangi bir ceza vermemeye karar verdiler.

Bagnaia, cumartesi günkü sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi: ”Diğer sürücüler konusunda özür dilemek istiyorum. Fakat gergin olduğunuzda hata yapabiliyorsunuz. Bu yüzden hata yaptım. Yanıldım ve bu benim hatamdı."

"Hakem odasına girdiğim an, yaptıklarım için özür diledim ve durumumu anladılar ve bana daha dikkatli olmaya çalışmamı ve böyle bir durumda daha akıllı olmaya çalışmamı söylediler."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, Cumartesi günü Termas de Rio Hondo'da “çok yavaş” olduğunu ve özellikle yeni lastiklerde yeterince hızlı olmadığını söyledi.

“Her şeyden önce, kullanılmış lastiklerle iyi bir iş çıkaracağımdan oldukça emindim çünkü oldukça hızlıydım, 16 turluk lastiklerle 1:39.3 yaptım."

"Bu yüzden kullanılmış lastiklerle ilgili hislerim oldukça iyiydi. Sonrasında yeni lastikler taktık ve hızlı tur atmakta zorlandım."

"Sanırım 0.3 saniye bulabildim. Bugün sıralama turlarında yavaş kaldım, yavaştım. Size bundan farklı bir şey söyleyemem. Tümseklerle biraz zorlandım ve genel olarak yeni lastikler benim için zordu."

“Yani asıl sorun buydu. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve zaten yarın için değiştirebileceğimiz bir şey gördük.”