İki kırıkla yarışan Marquez: "Son çizgide olmamak için Q1'de biraz zorlayacağım, iyi hissetmiyorum"

Marc Marquez'in 2023 sezonu kötüye gitmeye devam ediyor zira Assen'de Cuma günü, Marquez için kabus gibi geçti.

Geçtiğimiz hafta sonu en başarılı pistlerinden biri olan Sachsenring'de 5 kere düşen Marquez; kaburgasını ve el parmağını kırdı, bileğini burktu ve Hollanda'da sakatlıklarla yarışıyor.

İki kırıkla yarışan İspanyol sürücü, AssenTT'deki ilk günde de kaza yaptı ve 3. virajda motosikletinden düştü. Bu, Marquez'in bu sezonki 13. kazası oldu.

Marquez, kaza yaptığı tura kadar sınırları kesinlikle zorlamıyordu ve oldukça dikkatliydi. Ayrıca yön değişimlerinde kaburgasında acı duyduğundan 1. sektör dışında rahat da hissedemiyordu.

Bunu derecelerinden de görebiliyordunuz. 8 kez dünya şampiyonu sürücü, Joan Mir'in yerine yarışan Iker Lecuona'dan sadece 0.250 sn kadar daha hızlıydı.

Kendisi için oldukça kötü geçen ve 19. sırada tamamladığı günün ardından konuşan Marquez, şunları söyledi: "Bugün zorlamadım ve dikkatliydim çünkü fiziksel olarak düşündüğümden daha çok acı çektim. Özellikle de kırık kaburgam oldukça acıdı."

"Rahat bir şekilde sürüş yapabildiğim tek yer ilk sektör, bunun dışında yön değişimlerinde kaburgam acıyor."

"Yarın son çizgide olmamak için Q1'de biraz zorlayacağım, belki sondan bir önceki çizgide olurum. Bu hafta sonunu bir şekilde tamamlamamız gerek, iyi hissetmiyorum."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images