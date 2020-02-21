Iannone'nın Katar yarışına katılması beklenmiyor

Malezya Grand Prix’si hafta sonunda yapılan idrar testinde anabolik steroid maddesine rastlanılan Iannone’nin lisansının geçici olarak askıya alındığı açıklanmıştı.

Iannone, buna şaşırdığını ve B numunesinin analizini istediğini belirtmiş ancak bu numune de pozitif çıkmıştı ve FIM de yaptığı açıklamayla bunu doğruladı. Bununla beraber nihai karar henüz alınmadığından, Iannone’nin lisansı geçici olarak askıda kalmaya devam edecek.

Inannone'nin davasıyla ilgili duruşma bu ay gerçekleşti ancak Aprilia sürücüsüyle ilgili hiçbir karar alınmadı. Ayrıca bu süreçte saç numuneleri de test için gönderildi.

Geçen hafta nihai kararın verilmesi bekleniyordu ancak dava şu anda sürüyor.

Iannone, bu hafta sonu Katar'da yapılacak son teste katılamayacak ancak cuma günü Losail'deki takım lansmanında yer alıyordu.

Buna karşılık ilk yarışta yer almama ihtimali artıyor.

Dava hakkında konuşan Aprilia CEO'su Massimo Rivola, "Söyleyebileceğim şey, kılcal analizi delil olarak sunan tüm sporcuların, Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurarak kazandıkları."

"Tüm bunlar daha fazla zaman gerektiriyor, ki bu tam olarak sahip olmadığımız bir şey. Andrea'nın savunmasında sunduğu bilimsel kanıtlarla işler yanlış gidemez, çünkü bunlar testler." dedi.

Iannone yarışamazsa yerini Bradley Smith alacak.

"Andrea'nın yarışamaması durumunda yaptığı tüm işlerden sonra yerini almayı hak eden isim Bradl."

Rivola, son olarak "2021'de istediğimiz kesinlikle Aleix Espargaro'yu tutmak ve hatta mümkünse Andrea'yı da tutmak istiyoruz. dedi.