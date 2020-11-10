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MotoGP / Son dakika

Iannone'nin itirazı reddedildi, doping cezası dört yıla çıkarıldı

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Iannone'nin itirazı reddedildi, doping cezası dört yıla çıkarıldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Andrea Iannone'nin MotoGP kariyeri, anti-doping yasağının kaldırılması talebinin reddedilmesi ve cezanın dört yıla çıkarılmasından ötürü tehlikeye girdi.

Malezya GP hafta sonunda yapılan doping testlerinin ardından Iannone'nin kanında steroid bulunmuş ve geçen yılın sonunda FIM tarafından yarışlardan men edilmişti.

İtalyan sürücünün cezası, Mart ayındaki FIM duruşmasının ardından onandı ve 18 ay yarışmamasına karar verildi. İtalyan sürücü burada yasaklı maddeyi yanlışlıkla bozulmuş gıda yoluyla aldığını belirtti.

Aprilia ve Iannone, geçmişte diğer sporcuların benzer suçlardan beraat etmelerinin emsal teşkil ettiğini düşündü ve kararı CAS'a taşıdı.

Ancak CAS, kanıtların incelenmesinin ardından bu başvuruyu reddetti ve Dünya Anti-Doping Ajansı'nın yasağın dört yıla çıkarılması teklifini onayladı.

CAS ayrıca Iannone'nin 1 Kasım 2019'dan lisansı dondurulana kadar karıştığı tüm yarışlardan diskalifiye etti.

CAS heyeti, Iannone'nin bozuk et iddiasını desteklemek için gerekli kanıtları sunamadığını açıkladı.

Sonuç olarak, doping ihlali onaylandı.

Aprilia'nın artık 2021'de Aleix Espargaro'ya katılması için yeni bir sürücü bulması gerekiyor.

Cal Crutchlow'un Aprilia ile bir ön anlaşması olduğu anlaşılırken, Aprilia geçen hafta sonu test sürücüsü Bradley Smith'in de bir seçenek olduğunu açıklamıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Iannone
Editör Lewis Duncan

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