Iannone’nin duruşmasının tarihi belli oldu

Malezya Grand Prix’si hafta sonunda yapılan idrar testinde anabolik steroid maddesine rastlanılan Aprilia sürücüsü, bunu kirlenmiş gıda yoluyla almış olabileceğini iddia etmişti.

İtalyan medyası, Iannone’nin ikinci idrar örneğinin de pozitif çıktığını belirtmiş ancak 30 yaşındaki sürücü suçsuz olduğunu tekrarlamıştı.

Motorsport.com, Iannone’nin 4 Şubat’ta İsviçre’de bulunan FIM Uluslararası Disiplin Mahkemesi’nde yapılacak olan bir duruşmaya katılacağını ve 31 Ocak’a kadar tanıkların bir listesini hazırlayacağını öğrendi.

MotoGP’de ilk sezon öncesi test 2 Şubat’ta Sepang’da sadece test sürücülerinin ve izin verilen takımların katılımıyla başlayacak ve üç gün sürecek. Iannone bu testi kaçıracak, ancak Aprilia henüz bunu resmi olarak doğrulamadı.

İlk “resmi” sezon öncesi testi ise yine Sepang’da gerçekleştirilecek ve 6 Şubat’ta başlayacak.

Tüm kanıtlar dinlenildikten sonra mahkeme, bir karara varmak için 45 güne sahip olacak. Ancak Aprilia ve Iannone, muhtemelen bu sürenin kısaltılmasını isteyecek; çünkü yeni sezon, duruşmanın yaklaşık bir ay sonrasında başlayacak.

Verilecek karara bağlı olarak Iannone dört yıla kadar yarışlardan men edilebilir.

Iannone’nin yokluğunda, Sepang testlerinde Aprilia test sürücüsü Bradley Smith, Aleix Espargaro ile birlikte muhtemelen genişletilmiş bir sürüş programına sahip olacak.

Geçtiğimiz hafta İtalyan basını, 13 MotoGP yarış galibiyeti bulunan ve Aprilia elçisi olan Max Biaggi’nin Sepang testinde piste çıkabileceğini iddia etmişti.

Ancak bu pek mümkün gözükmüyor. Bunun yerine, Dünya Superbike sürücüsü Lorenzo Savadori'nin, 2019 Aprilia RS-GP ile sürüş yapabileceği düşünülüyor. Aprilia’nın bu testlerde, radikal şekilde geliştirilen ve yeni 90 derecelik V4 motor içereceği iddia edilen motoru ile eski motorunu aynı anda denemek istediği de düşünülüyor.