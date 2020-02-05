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MotoGP / Son dakika

Iannone’nin doping davası duruşmasında karara varılmadı

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Iannone’nin doping davası duruşmasında karara varılmadı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Şub 2020 16:20

Aprilia MotoGP sürücüsü Andrea Iannone’nin doping davasının duruşmasında bir karara varılmadı.

Malezya Grand Prix’si hafta sonunda yapılan idrar testinde anabolik steroid maddesine rastlanılan Iannone’nin lisansının geçici olarak askıya alındığı açıklanmıştı.

Iannone, buna şaşırdığını ve B numunesinin analizini istediğini belirtmiş ancak bu numune de pozitif çıkmıştı ve FIM de yaptığı açıklamayla bunu doğruladı.

Bununla beraber nihai karar henüz alınmadığından, Iannone’nin lisansı geçici olarak askıda kalmaya devam edecek.

FIM’den yapılan açıklamada, “3 Kasım 2019’da Sepang, Malezya’daki FIM Grand Prix Dünya Şampiyonası ayağında Andrea Iannone’ye yapılan rutin bir doping testinin ardından WADA yasaklı bir madde pozitif çıktı ve lisansı 17 Aralık 2016’dan bu yana geçici olarak askıya alındı.”

“Andrea Iannone, B numunesinin analizini istedi ve bu numune de A numunesinin sonucunu doğruladı.”

“CDI kararı resmileşene kadar dava devam edecek. Andrea Iannone, o zamana kadar geçici olarak askıda kalacak ve bundan dolayı bir sonraki duyuruya kadar herhangi bir motosiklet mücadelesine ya da ilgili bir etkinliğe katılması yasaklandı.”

“Dünya Anti-Doping Yasası ve FIM Anti-Doping Yasası altında FIM, şu anda herhangi bir ek bilgi sağlayamıyor.” ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınına göre nihai karar, 10 günden daha kısa bir sürede verilemeyecek.

Ayrıca Iannone’nin savunmasının, Eylül 2019’dan bu yana steroid izi göstermediği iddia edilen saç örneği testlerinin sonuçlarına dayandığı da bildirildi.

Geçici olarak askıya alınma durumu devam ettiği için Iannone, bu hafta Sepang’da gerçekleştirilecek olan ilk MotoGP sezon öncesi testlerine katılamayacak.

Test sürücüsü Bradley Smith’in, Iannone’nin yerini alması bekleniyor.

Bradley Smith, Aprilia Racing Team Gresini

Bradley Smith, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Pilotlar Andrea Iannone Şimdi al
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Valentin Khorounzhiy

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