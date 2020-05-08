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Iannone'nin CAS kararı yeni sezon öncesinde çıkabilir

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Iannone'nin CAS kararı yeni sezon öncesinde çıkabilir
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 May 2020 12:10

Andrea Iannone'un avukatı, İtalyan MotoGP sürücüsünün 18 aylık doping yasağına karşı açtığı CAS davasının, sezonun başlayacağı Temmuz ayına kadar sonuçlanabileceğini düşünüyor.

Geçen yıl Malezya GP sonrası yapılan testte vücudunda yasaklı maddeye rastlanan Iannone, 18 ay men cezası aldı ancak her zaman masumiyetini savundu ve Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulundu.

İtalyan avukat Antonio de Rensis, Iannone'un itirazının önümüzdeki hafta başlarında görüşüleceğini ve CAS'ın ek bir duruşmaya gerek olmadığına karar vermesi halinde iki ay içinde sonuçlanmasının mümkün olacağını belirtti.

MotoGP organizatörü Dorna, Perşembe günü yeni sezonun 19 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde Jerez'de başlayacağını doğrulamıştı. Bu da Iannone'nin yeni sezonun başında, griddeki yerini alabileceği anlamına gelebilir.

De Rennis, Sky Italia'ya verdiği demeçte, "En geç gelecek hafta pazartesi veya salı gününe kadar CAS'a itirazda bulunacağız."

"Temyiz başvurusunu kesinlikle 15 Mayıs'a kadar yapacağız, bu noktada FIM'in argümanlarımıza cevap vermesi için 20 günü olacak. Bundan sonra CAS hakimleri, dosyaları eline alacaklar ve duruşmaya gerek olmadığını tespit ederlerse bana göre 2 ay içinde bir karara varmak mümkün olacak."

"CAS bir duruşmaya karar verirse, bir gecikme yaşanacak, ancak en fazla 1-1.5 ay daha sürecek. Ama gerekçeler göz önüne alındığında, duruşma gerçekleşmeden, yani mevcut belgelere dayanarak karar verebileceklerine inanıyorum."

"Kararın en iyi senaryoda Temmuz ayının sonunda, en kötü senaryoda ise yazdan hemen sonra alınacağını düşünüyoruz. Kısacası, şampiyonanın başlayacağı zamanın, Andrea ile ilgili son kararın verileceğini düşünüyoruz." dedi.

De Rensis, FIM'in kararının Iannone'un pozitif testinin Sepang'daki bir otelde tükettiği bozuk etle ilgili olduğunu doğrulanmasını ardından müvekkilinin "tamamen beraat etmeyi" hak ettiğine inanıyor.

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Pilotlar Andrea Iannone Şimdi al
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Jamie Klein

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