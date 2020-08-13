Iannone’nin anti-doping duruşması Ekim ayına ertelendi

Iannone’nin geçen seneki Malezya Grand Prix’sindeki doping testinde başarısız olmasının ardından MotoGP’nin yönetim organı FIM, İtalyan sürücünün lisansını askıya almıştı.

Iannone, kirlenmiş gıda nedeniyle bu durumun ortaya çıktığını düşünse de yasaklı bir steroid nedeniyle testi pozitif çıkmıştı.

Bu savunma, Nisan ayındaki FIM duruşmasında belirtildi. Ancak yine de Iannone, yasaklı maddeyi bulundurmaktan suçlu bulundu ve geçtiğimiz Ekim ayından itibaren geçerli olacak şekilde 18 aylık bir yarışma yasağına tabi tutuldu.

Bu da 31 yaşındaki sürücünün geçen seneki Malezya ve Valencia yarışlarından diskalifiye olduğu anlamına geliyor.

Iannone, Aprilia’nın da tam desteğiyle beraber bu kararı temyize götürdü ve kararın Ağustos ayında belli olması bekleniyordu.

Ancak Sky Sports İtalya, WADA’nın (Dünya Anti-Doping Ajansı) bu kararı Ekim ayına kadar erteleyeceğini öğrendi.

Aprilia CEO’su Massimo Rivola bu konuda, “Bu, bizi ve sürücüyü zor durumda bırakıyor. Ancak Andrea’nın temize çıkmasını bekliyoruz, niyetimiz bu.” dedi.

Iannone’ye 18 aylık ceza verildikten sonra Rivola, bu karara karşı çıkmış ve buna benzer olaylarda uygulananları örnek göstererek bunu absürt olarak nitelemişti.

WADA ise, Iannone’nin maksimum 4 yıllık bir ceza alması için temyiz başvurusunda bulundu.

Aprilia, tüm bu olaylar sırasında Iannone’nin yanında durdu ve 2021 sürücü kadrosunda Aleix Espargaro ile birlikte İtalyan sürücüyü tutmak istediğini de belirtti.

Ancak geçtiğimiz ay, LCR Honda’dan ayrılacak olan Cal Crutchlow’un ismi ikinci Aprilia koltuğu ile anılmaya başlandı.

Aprilia test sürücüsü Bradley Smith, şu anda ikinci RS-GP motosikletiyle yarışıyor ve en azından 11 Ekim’deki Fransa yarışına kadar da takımın ikinci sürücüsü olacak.

Yılın başlarında ise üç kez MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo, Iannone’nin masum olduğuna inandığını belirtmişti.