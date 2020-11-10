Iannone: "Verilen ceza kalbimi paramparça etti"

Geçen sene Malezya GP hafta sonunda alınan kan örneklerinde steroid çıkan ve 18 ay men cezası alan Iannone, bu karara itiraz etmişti.

Temyiz görüşmesi bugün yapıldı ve mahkeme, Iannone ve Aprilia'nın savunmasını kabul etmeyerek Dünya Anti Doping Ajansı'nın cezanın 4 seneye çıkarılması yönündeki talebini kabul etti.

Bu yaptırım kararının ardından Iannone, "bunun en kötü adaletsizlik" olduğunu söyledi ve mantıklı olmadığını ifade etti.

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Iannone, "Bugün hayal edebileceğim en kötü adaletsizlikle karşılaşmış bulunuyorum."

"Benim en büyük aşkıma karşı kalbimi paramparça ettiler. Yanlış bilgilerle desteklenen bu suçlamaların mantıklı hiçbir yanı yok."

"Bunu düşünmem için uygun yer ve zamanım olacak çünkü kesinlikle pes etmiyorum."

"Çok büyük güçlerle mücadele ettiğimi biliyordum ancak dürüstlük ve adalet olmasını umuyordum."

"Şu anda hayal edebileceğiniz en üst seviyede sorun yaşıyorum. Hayatımı mahvetmeye çalışan isimler, kalbimde ne kadar güçlü olduğumu yakında anlayacaklar."

"Masumiyetin gücü ve her şeyden önce açık bir vicdan. Bir cümle her şeyi değiştirebilir ama insanı değiştiremez." dedi.

Aprilia da kararın ardından kendi açıklamasını yaptı. Aprilia, kararı kabul ettiğini açıkladı ancak katılmadığını belirtti. Aprilia ayrıca, bu süreç boyunca Iannone'nin yanında durma kararından pişmanlık duymadığını açıkladı.

Aprilia CEO'su Massimo Rivola, "Bu kararın birçok unsuru, tamamen bilimsel bir bakış açısından bile şaşkınlık uyandırsa bile, yargılamalara uyulmalı ve kabul edilmelidir."

"Andrea'nın yanında durduğumuz için pişman değiliz, tam tersi onun yanında durmaya devam edeceğiz."

"Bu kadar uzun süren bu olay, Aprilia Racing'e ve gelecek sezonlar için stratejilerimize ağır zarar verdi."

"Ancak artık geleceğe bakmak zorundayız. Andrea ile başlattığımız bu projeyi kucaklayacak üst seviye çözümleri bulmak bizim görevimiz. Bu, gayet açık olan büyümemizi sürdürmemizi sağlayacak." dedi.