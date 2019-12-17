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MotoGP / Son dakika

Iannone, FIM'in kararı karşısında şaşkın

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Iannone, FIM'in kararı karşısında şaşkın
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Ara 2019 17:07

Aprilia MotoGP sürücüsü Andrea Iannone, doping ihlali nedeniyle lisansının geçici olarak askıya alınmasına şaşırdığını ancak yanlış bir şey yapmadığından kesinlikle emin olduğunu söyledi.

FIM, salı sabahı yaptığı açıklamada Iannone'ye Malezya Grand Prix'sinde yapılan rutin idrar testinin pozitif sonuçlandığını duyurmuştu. Sürücünün idrarında androjenik anabolik steroid adı verilen bir doping maddesi bulundu. Yasaklı madde, Dresden'deki bir laboratuvarda yapılan testte keşfedildi.

Bundan ötürü İtalyan sürücünün lisansı geçici olarak askıya alındı ve şu anda nihai kararı verecek olan Uluslarası Disiplin Mahkemesi'nin duruşması bekleniyor.

Ancak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Iannone, B numunesinin testini isteyeceğini açıkladı. Eğer bu numune negatif çıkarsa o zaman ceza iptal olacak.

Iannone, "Bu konuda tamamen rahatım ve hem fanlarımın hem de Aprilia Racing'in güvenmelerini istiyorum." derken, "Geride kalan yıllarda ve bu sezon boyunca sürekli kontrollere girdim, sonuç her zaman negatifti. Bu yüzden bu sefer de öyle olacağına dair güvenim tam." ifadelerini kullandı.

 

Iannone konuyla ilgili kendisiyle resmi bir iletişim olmadığını söylese de, FIM Anti-Doping Kuralları'nın 14.3.1 maddesinde, doping yapan kişinin kimliği konusunda önce sürücüyle iletişime geçileceği ve ardından kamuya açıklama yapılacağı yer alıyor.

Aprilia, şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Eğer B numunesi de pozitif çıkarsa, kurallara göre Iannone'ye dört yıllık bir men cezası gelecek.

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Editör Valentin Khorounzhiy

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