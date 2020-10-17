Iannone'nin doping duruşması Kasım ayı ortasında olacak

Iannone geçtiğimiz yılın Malezya Grand Prix’sinde yasaklı bir steroidi kullanmaktan incelemeye alınmış ve FIM tarafından süresiz uzaklaştırma almıştı, sonrasında ise Nisan ayında 18 aylık yarışmama cezası verilmişti.

Bir kez MotoGP yarış galibinin savunmasının ana fikri, steroidin kontamine edilmiş yiyecek yoluyla kana karıştığı yolundaydı, bu da FIM tarafından kabul edilmişti ama cezasız kalmasını sağlamaya yetmedi.

Iannone ve Aprilia daha önce başka sporcuların kontamine edilmiş yiyecek yoluyla doping cezası aldığı durumlarda cezanın iptal edilmesi sebebiyle yine aynısının FIM tarafından tekrar edilmesi gerektiğini düşünüyor.

STM’nin Iannone ile görüşmesi Perşembe günüydü, Dünya Anti-Doping Ajansı da cezanın maksimum ceza olan 4 yıla çıkması için oradaydı.

Karar süreci sonrasında son kararın STM tarafından Kasım ortasında verilmesi bekleniyor, bu da Iannone’nin 2020 yılında muhtemelen hiç yarışamaması demek.

Duyuruda şunlar belirtildi: “Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) İtalyan MotoGP sürücüsü Andrea Iannone ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından karar temyizi prosedürleri sonucunda yapılan görüşme 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirildi.”

“Karar vericiler paneli artık bir karara varacak ve son kararını barındıran hükmü açıklayacaktır. Bu açıklamanın 2020 Kasım ayının ortasında yapılması beklenmektedir. Son hüküm STM sitesinden duyurulacaktır.”

“Bu görüşmenin sebebi, 31 Mart 2020 tarihinde Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Uluslararası Disiplin Mahkemesi tarafından anti-doping kural ihlalinde bulunan Andrea Iannone’ye verilen 18 aylık men cezasının temyizine başvurulmasıdır.”

“Andrea Iannone temyizi yapılan cezanın bozulmasını isterken, WADA temyiz edilen kararın değiştirilerek 4 yıllık bir men cezasının sürücüye verilmesini talep ediyor.”

Aprilia, tüm dava süreci boyunca kamuoyu karşısında Iannone’nin yanında dururken, 2021 sezonu için Aleix Espargaro’nun takım arkadaşı olarak takımda tutmak istediklerini de belirtti.

Takımından ayrılan LCR sürücüsü Cal Crutchlow ve Ducati takımından Andrea Dovizioso bu koltukla ilişkilendirilen 2 isimdi ve Crutchlow’un İtalyan takımla bir ön-anlaşmasının bulunduğu biliniyor.

Dovizioso’nun ise Ducati takımından ayrılması sonucunda bir test sürücüsü rolü alması bekleniyor ve Perşembe günü kendisi de birçok üreticiyle bu konuda konuştuğunu onayladı.

Bradley Smith ise bu sene sonuna kadar Iannone’nin yerine yarışmaya devam edecek.