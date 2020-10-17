MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Q1 devam ediyor . . .
En son alt etkinlikler Son sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Iannone'nin doping duruşması Kasım ayı ortasında olacak

paylaşım
yorumlar
Iannone'nin doping duruşması Kasım ayı ortasında olacak
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Spor Tahkim Mahkemesi, Aprilia MotoGP sürücüsü Andrea Iannone’ye verilen 18 aylık doping cezası konusunda son kararını Kasım ayı ortasında açıklayacak.

Iannone geçtiğimiz yılın Malezya Grand Prix’sinde yasaklı bir steroidi kullanmaktan incelemeye alınmış ve FIM tarafından süresiz uzaklaştırma almıştı, sonrasında ise Nisan ayında 18 aylık yarışmama cezası verilmişti.

Bir kez MotoGP yarış galibinin savunmasının ana fikri, steroidin kontamine edilmiş yiyecek yoluyla kana karıştığı yolundaydı, bu da FIM tarafından kabul edilmişti ama cezasız kalmasını sağlamaya yetmedi.

Iannone ve Aprilia daha önce başka sporcuların kontamine edilmiş yiyecek yoluyla doping cezası aldığı durumlarda cezanın iptal edilmesi sebebiyle yine aynısının FIM tarafından tekrar edilmesi gerektiğini düşünüyor.

STM’nin Iannone ile görüşmesi Perşembe günüydü, Dünya Anti-Doping Ajansı da cezanın maksimum ceza olan 4 yıla çıkması için oradaydı.

Karar süreci sonrasında son kararın STM tarafından Kasım ortasında verilmesi bekleniyor, bu da Iannone’nin 2020 yılında muhtemelen hiç yarışamaması demek.

Duyuruda şunlar belirtildi: “Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) İtalyan MotoGP sürücüsü Andrea Iannone ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından karar temyizi prosedürleri sonucunda yapılan görüşme 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirildi.”

“Karar vericiler paneli artık bir karara varacak ve son kararını barındıran hükmü açıklayacaktır. Bu açıklamanın 2020 Kasım ayının ortasında yapılması beklenmektedir. Son hüküm STM sitesinden duyurulacaktır.”

“Bu görüşmenin sebebi, 31 Mart 2020 tarihinde Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Uluslararası Disiplin Mahkemesi tarafından anti-doping kural ihlalinde bulunan Andrea Iannone’ye verilen 18 aylık men cezasının temyizine başvurulmasıdır.”

“Andrea Iannone temyizi yapılan cezanın bozulmasını isterken, WADA temyiz edilen kararın değiştirilerek 4 yıllık bir men cezasının sürücüye verilmesini talep ediyor.”

İlgili İçerik:

Aprilia, tüm dava süreci boyunca kamuoyu karşısında Iannone’nin yanında dururken, 2021 sezonu için Aleix Espargaro’nun takım arkadaşı olarak takımda tutmak istediklerini de belirtti.

Takımından ayrılan LCR sürücüsü Cal Crutchlow ve Ducati takımından Andrea Dovizioso bu koltukla ilişkilendirilen 2 isimdi ve Crutchlow’un İtalyan takımla bir ön-anlaşmasının bulunduğu biliniyor.

Dovizioso’nun ise Ducati takımından ayrılması sonucunda bir test sürücüsü rolü alması bekleniyor ve Perşembe günü kendisi de birçok üreticiyle bu konuda konuştuğunu onayladı.

Bradley Smith ise bu sene sonuna kadar Iannone’nin yerine yarışmaya devam edecek.

 
Aragon MotoGP: Üçüncü antrenmanda Morbidelli lider, Quartararo kaza yaptı

Önceki haber

Aragon MotoGP: Üçüncü antrenmanda Morbidelli lider, Quartararo kaza yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Iannone
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dan daha iyi olabilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dan daha iyi olabilirim"

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir

Ricciardo: "Hamilton'a verilen Schumacher kaskı, en havalı hediyelerden biri"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Hamilton'a verilen Schumacher kaskı, en havalı hediyelerden biri"

16-18 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

16-18 Ekim Yarış Programı

Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup France Porsche Carrera Cup France / Yarış ayak raporu

Porsche Carrera Cup Fransa Spa: Klein kazandı, Ayhancan 2. oldu

Aragon Moto3: Pole pozisyonu Fernandez'in, Deniz 15.
Moto3 Moto3 / Sıralama turları raporu

Aragon Moto3: Pole pozisyonu Fernandez'in, Deniz 15.

Son Haberler

Iannone'nin doping duruşması Kasım ayı ortasında olacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Iannone'nin doping duruşması Kasım ayı ortasında olacak

Aragon MotoGP: Üçüncü antrenmanda Morbidelli lider, Quartararo kaza yaptı
MOTOGP MotoGP / Antrenman raporu

Aragon MotoGP: Üçüncü antrenmanda Morbidelli lider, Quartararo kaza yaptı

MotoGP Aragon yarışı bir saat geç başlayacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP Aragon yarışı bir saat geç başlayacak

Yamaha, Rossi’nin yerini doldurmayı düşünmüyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Yamaha, Rossi’nin yerini doldurmayı düşünmüyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

3s
2
Formula 1

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor

3
Formula 1

Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dan daha iyi olabilirim"

4
Formula 1

Mazepin Haas'a, Perez Williams'ta Russell'ın yerine geçebilir

5
Formula 1

Ricciardo: "Hamilton'a verilen Schumacher kaskı, en havalı hediyelerden biri"

Son Haberler

Iannone'nin doping duruşması Kasım ayı ortasında olacak
MOTOGP

Iannone'nin doping duruşması Kasım ayı ortasında olacak

Aragon MotoGP: Üçüncü antrenmanda Morbidelli lider, Quartararo kaza yaptı
MOTOGP

Aragon MotoGP: Üçüncü antrenmanda Morbidelli lider, Quartararo kaza yaptı

MotoGP Aragon yarışı bir saat geç başlayacak
MOTOGP

MotoGP Aragon yarışı bir saat geç başlayacak

Yamaha, Rossi’nin yerini doldurmayı düşünmüyor
MOTOGP

Yamaha, Rossi’nin yerini doldurmayı düşünmüyor

Vinales, elektronik yardım kullanmadan yaptığı Le Mans kalkışını Pedrosa'dan ilham almış
MOTOGP

Vinales, elektronik yardım kullanmadan yaptığı Le Mans kalkışını Pedrosa'dan ilham almış

Son Videolar

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.