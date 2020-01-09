Iannone, B numunesi de pozitif çıkmasına rağmen suçsuz olabilir

3 Kasım’da Malezya MotoGP ayağında anti-doping testinde başarısız olduktan sonra FIM tarafından lisansı geçici olarak askıya alınan Iannone’nin B numunesinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Ancak La Gazzeta dello Sport, drostanolone adı verilen yasaklı madde miktarının çok az olduğunu ve bunun Asya’daki kirlenmiş et yoluyla istenmeyen tüketim nedeniyle alınmış olabileceğini belirtti.

Drostanolon, genelde vücut geliştirme ilacı olarak kullanıldığı için MotoGP’nin “zayıf vücutlu” sürücülerine çok az faydası olduğu görülüyor.

Bu senaryo, mümkün olan en kısa sürede pistlere dönmek isteyen Iannone’nin savunmasının önemli bir parçasını oluşturabilir.

Ancak yine de, pozitif çıkan B numunesi, hızlı bir çözüm şansını azaltıyor. Bu sebeple Iannone ve avukatlarının disiplin duruşması için hazırlanması gerekiyor. Karar ise 45 gün içerisinde verilecek.

Bundan dolayı, en iyi senaryoda bile Iannone, Şubat ayındaki iki sezon öncesi testini kaçıracak ve Katar’da 6-8 Mart arasında gerçekleştirilecek olan sezonun açılış yarışına katılması da tehdit altında.

Eğer Iannone herhangi bir yarışı kaçırırsa, Aprilia test sürücüsü Bradley Smith yarışmaya hazır bulunacak.