Iannone, Aprilia'ya "kolay yolu" seçmediği için minnettar

Iannone, geçen sene yapılan bir testin sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından bu nisan ayında 18 ay yarışlardan men edilme cezası aldı.

Aprilia takım patronu Massimo Rivola, Iannone'ye uzun bir ceza verilmesi halinde muhtemelen ilişkilerinin biteceğini söylemişti ancak sonrasında sürücüsünün arkasında durdu ve verilen cezanın saçma olduğunu söyledi.

Sezon Katar'da başlasaydı, Iannone'nin yerine takımın test pilotu Bradley Smith'in yarışması planlanıyordu ancak koronavirüs pandemisi sonucu yarışların ertelenmesi, bu konuda iki tarafa yardımcı oldu.

Bu karar temyiz mahkemesinde Iannone'nin lehine sonuçlanırsa, İtalyan sürücünün bir kaybı olmayacak gibi görünüyor.

Motorsprint'e konuşan Iannone, "Aprilia'ya teşekkür etmem lazım çünkü benden asla vazgeçmediler ve her zaman masum olduğuma inandılar."

"Benimle yollarını ayırıp doğrudan başka bir sürücü ile anlaşmaları daha kolay bir yol olurdu. Benim yerimi seve seve alacak birçok sürücü var. Bu durumda kendimi çok tuhaf bir durumda bulurdum ve her şey daha zor olurdu." dedi.

Iannone, takımın sezon öncesindeki testlerde yeni RS-GP'nin lansmanına kendisi davet etmesinin güzel bir jest olduğunu kabul etti.

Iannone, "Resmi stüdyo çekimi için Katar'a gittiğimde, Rivola bana bir gün daha kalıp kalamayacağımı sordu ancak ona, eve dönüş için mümkün olan ilk uçağı yakalamam konusunda yalvardım."

"Kilit oyuncu olmadığım, tüm sene boyunca üzerinde çalıştığımız ve harika potansiyele sahip olan motosikleti süremeyecek olmak gerçekten acı vericiydi."

"Bu, kız arkadaşınızın başka bir adamla sizin önünüzde yatağa girmesi gibi bir şeydi. Bu, olabilecek en kötü şey. Kıskandım bu yüzden uzaklaşmak istedim."

"Ancak stüdyo çekimi için beklememin istenmesi, Aprilia Racing'in beni önemsediğini gösteriyor. Bu tür jestleri asla unutmayacağım. Belki bazıları bunlara önem vermez ancak benim için çok değerliydi." dedi.