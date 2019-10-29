Iannone, Aprilia ile lider giden ilk sürücü olmaktan gururlu

Iannone, daha önce iki defa podyuma çıktığı Phillip Island'da 8. sıradan başlamasının ardından 3. turda liderliğe kadar yükselmeyi başardı.

Iannone, Aprilia ile virajlı bölümlerde liderliğe yükselmeyi başarsa da arkasından gelen düzlük hızı iyi olan Honda sürücülerini engellemeyi başaramadı.

Iannone, yarışın sonunda 6. oldu ancak bu yine de kendisinin Aprilia'daki en iyi sonucu oldu.

Iannone, "Çok eğlendim. RS-GP daha önce hiç herkesin önüne geçmemişti. Bu yüzden bunu başaran ilk sürücü olduğum için mutluyum."

"Bitiş çizgisinde bunu başaramamamız kötü oldu çünkü düzlükte hep geçtiler. Ancak yine de Aprilia'yı zirvede gördüğüm için heyecanlandım. Bir süreliğine en güçlü bizdik ve bu bana geleceğe dair büyük motivasyon ve umut verdi."

"Podyumdan sadece 0.7 sn gerideydim. Düzlükte çok kaybetmiyor olsaydım, bunu yapma şansımız olabilirdi. Ancak düzlükte kaybettiğimiz için virajlı bölgelerde telafi etmek için çok çabaladım."

"Ayrıca Rins'in 4. virajda vurmasının ardından son 3 turu kırık kanatla geçirdim ve motosikletin ön tarafı hafifledi. Podyuma çıkabilseydik büyük keyif alırdık ancak yine de pes etmeyeceğiz." dedi.

Iannone gibi takım arkadaşı Aleix Espargaro da yarışta güçlüydü ve ilk turlarda ilk 5 içerisinde yer aldı. Ancak Espargaro yarışı 10. sırada tamamladı.

Yardımcı editör: Oriol Puigdemont