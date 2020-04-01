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MotoGP / Son dakika

Iannone 18 ay men cezası aldı!

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Iannone 18 ay men cezası aldı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Nis 2020 12:20

Aprilia MotoGP sürücüsü Andrea Iannone, doping ihlali nedeniyle motor sporlarından 18 ay men cezası aldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Iannone Şimdi al
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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14 May - 17 May
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