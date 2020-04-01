Iannone 18 ay men cezası aldı!
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Aprilia MotoGP sürücüsü Andrea Iannone, doping ihlali nedeniyle motor sporlarından 18 ay men cezası aldı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Pilotlar
|Andrea Iannone Şimdi al
|Takımlar
|Aprilia Racing Team Gresini
|Editör
|Lewis Duncan
Iannone 18 ay men cezası aldı!
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Yarış merkezi
14 May - 17 May
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