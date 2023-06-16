Özel haber: Honda'da kriz hakim, Marquez şikayetçi!
Kabusu yaşamaya devam eden Honda, Mugello'da Marc Marquez'in şikayetleri de sarsılmış vaziyette. Takım içindeki gerginliğin üst seviyede olduğu aşikar, peki çözüm ne?
Mugello'da hafta sonuna iyi başlayan, ancak bir kez daha ana yarışı tamamlayamayan Marquez, yarıştan önce Honda Motor Company'nin ikinci adamı Shinji Aoyama ile bir araya gelerek hiç kimsenin mevcut duruma bir çözüm aramamasından duyduğu hayal kırıklığını iletti.
Honda'nın karavanında gerçekleşen ve Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe'nin yanı sıra Marquez'in menajeri Jimmy Martinez'in de katıldığı toplantı saat 11'de başladı ve 25 dakika sürdü.
Toplantıda iki önemli ismin yokluğu dikkat çekti: teknik şef Shinichi Kokubu ve takım patronu Alberto Puig.
Moto3 yarışının sona erdiği sırada gerçekleşen toplantının ardından Marquez ve takım hazırlıklar için garaja döndü, ancak yarış sadece kabus gibi geçen bir hafta sonunun bir an önce nihayete ermesi anlamını taşıyacaktı.
Honda'nın sıkıntıları Cuma gününden beri devam etmekteydi: ilk olarak antrenmanlarda kaza yapan Joan Mir, sonrasında da sprint yarışında kaza yapan Alex Rins sakatlık nedeniyle hafta sonunun kalanından çekilmişlerdi.
İki eski takım arkadaşının sakatlıkları biraz ciddi, dolayısıyla her iki isim de bu hafta sonu Sachsenring'de mücadele etmeyecek.
Kalan tek Repsol Honda ile sıralama turlarını ikinci, sprint yarışını yedinci tamamlayan Marquez ana yarışı da önlerde götürüyordu, ta ki basit bir önden kayma nedeniyle kendini yerde bulana dek!
Honda yine de Mugello'dan puanla ayrıldı, nitekim LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 13. sırada yer almaktaydı. Dört sene önce seriyi domine eden takım, artık üç puanı dahi iyi karşılayabiliyor.
Marc Marquez bu yıl şimdiye kadar başladığı üç grand prix'nin hiçbirini bitiremedi
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Kazanın ardından ilk anda hayal kırıklığını gizlemeyen Marquez, sonrasında hemen garaja dönmedi ve sakinleşmek için kendi karavanına gitmeyi tercih etti.
Bir süre sonra garaja dönen ve gazetecilerin karşısına çıkan Marquez, takımın motosikleti geliştirmek için adım atmamasından şikayetini burada da dile getirdi.
Marquez, "Bazen sakinleşmek için nefes almanız gerekir. Garaja dönmeden ve sizinle konuşmadan önce bir nefes aldım."
"Yeni parçalar getirmezseniz pistte testler yapamazsınız. Japonya'da neler olduğunu bilmek zor, ancak sezona başladığımızdan beri sadece bir yeni şasimiz oldu, başka hiçbir gelişim yok."
"Asıl endişe verici olan şey, Honda sürücülerinin sürekli kaza yapıyor olması, üstesinden gelmemiz gereken ilk sıkıntı bu. Ne kadar çok düşerseniz, sakatlanma şansınız da o kadar artar." dedi.
Marquez üst düzey Honda yönetimiyle bir toplantı yaptı ve bu toplantı iyi geçti... şimdilik
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Marquez'in Honda ile yaşadığı hayal kırıklığı dışarıdan bakıldığında tahmin edilenden çok daha büyük. Temmuz 2020'de Jerez'de kolunu kırdıktan sonra yaşadığı iki yılı aşkın çile artık geride kaldı; bununla birlikte, kararlarına saygı duyan ve sakatlık döneminde kendi yolunu çizmesine izin veren Honda'ya karşı hissettiği minnettarlık da geride kaldı.
Tüm fiziksel kısıtlamalarından kurtulan Marquez'in ne kadar hızlı olduğu aşikar, özellikle sıralama sonuçları bu durumu kanıtlar nitelikte: Portekiz'de pole pozisyonu, Le Mans ve Mugello'da ikincilik!
Honda'ya yakın kaynaklar, "Marquez tekrar kazanmaya hazır, bunu piste her çıktığında görebiliyorsunuz. Motosiklet ise öyle değil." ifadelerini kullanmakta.
En büyük endişe ise Marquez'in tekrar sakatlanması, mevcut RC213V ve Marquez'in sürüş tarzının birleşimi bu endişeleri güçlendiriyor.
Takımda atmosfer o kadar gergin ki, Marquez'in sekiz galibiyet elde ettiği Sachsenring pisti bile artık bir fırsattan çok tuzak gibi görülüyor.
Marquez'in Sachsenring'e dönüşü, buradaki yenilmezlik serisini devam ettirme umudunu beraberinde getirmedi
Fotoğraflar: Dorna
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