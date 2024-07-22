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MotoGP

Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

Dani Pedrosa, madalyalarla dolu yarış kariyeri hakkında verdiği özel bir röportajda kronik yorgunlukla ilgili sorunlarını açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Dani Pedrosa, Honda'daki MotoGP kariyerinin son üç sezonunda kronik yorgunluktan muzdarip olduğunu itiraf etti.

31 kez Grand Prix kazanan Pedrosa, 2012'den sonra henüz 27 yaşındayken MotoGP'den emekli olan eski takım arkadaşı Casey Stoner'ın kariyerini tehlikeye atan aynı sorunun kendisinde de teşhis edildiğini açıkladı.

İspanyol pilot, rahatsızlığın etkilerinden tamamen kurtulmasının ve tekrar pistlere dönmesinin üç yıl daha aldığını belirtti.

Motorsport.es'e verdiği bir röportajda Pedrosa, MotoGP'de geçirdiği zamana ve fiziksel uygunluğunun 2018'de kaskını asma kararına nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pedrosa, “Stoner gibi ben de MotoGP'deki son yıllarımda kronik yorgunluk yaşadım.”

“Kariyerimin son iki ya da üç yılında bununla uğraşıyordum.”

“Bu durumdan çıkamayacağımı ve yarışmayı bırakmam gerektiğini fark edene kadar uzattım. Tekrar rayına oturtmam yaklaşık üç yılımı aldı.” dedi.

Pedrosa, en üst sınıfta şampiyonluk kazanamayan en büyük sürücü olarak kabul ediliyor. 2006 yılında Honda tarafından MotoGP programına öncülük etmesi için işe alınan Pedrosa, parlak kariyerinde 112 podyum ve 31 pol pozisyonu elde etti ve 31 yarış zaferi kazandı, ancak nihai ödülü kazanmayı başaramadı.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedrosa, MotoGP'de tam zamanlı sürücü olarak geçirdiği 13 sezon boyunca, sürekli bir şampiyonluk mücadelesi vermesini engelleyen sakatlıklarla boğuştu. İspanyol sürücü, kazalar nedeniyle birçok yarışı kaçırırken, motosiklet üzerinde tam olarak formda olmadığı oldukça uzun bir süre geçirdi.

Şimdi KTM'de test sürücüsü olan Pedrosa, bu sakatlıkların MotoGP'de geçirdiği süre üzerindeki etkilerinden duyduğu hayal kırıklığını bir kez daha dile getirdi.

“Sakatlıklar nedeniyle yarış dışı kaldığım toplam süreyi ve bu nedenle katılamadığım tüm yarışları hesapladık ve yaklaşık 17 ya da 18 Grand Prix, bir tam sezonu kaçırmış olacağım sonucuna vardık”

“Emekli olduğumda köprücük kemiğimle ilgili ciddi sorunlarım vardı, parçalanmıştı. Bir kısmı çok kötü hasar görmüştü; kemik kendi kendine iyileşmiyordu.”

“Katılaşmıyordu ve üzerine uyguladığım tüm kuvvetlere dayanamıyordu. Çok uzun bir süreçti ve bazı kök hücre doktorları sayesinde bunu çözebildim.” dedi.

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Neva Ünsaldı
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