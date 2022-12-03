Honda'nın 2023 MotoGP şampiyonluğunu kazanabilmesi için çözmesi gereken kronik sorunu 

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Marc Marquez, Mayıs'taki son ameliyatıyla birlikte artık kemiğinde acı hissetmiyor ve rahat bir şekilde -Marquez'i görmeye alışık olduğumuz şekilde- sürüş yapabiliyor.

8 kez dünya şampiyonu sürücünün Aragon'da döndükten gösterdiği performanslar da Marquez'in eski formuna giderek yaklaştığını doğrular nitelikte.

Sakatlıklar, başarısızlıklar ve boş yatırımlarla geçen 3 uzun yılın ardından, Marquez ve Honda için 2023'te tek hedef var: Şampiyonluk.

2023'te şampiyon olmak isteyen Marquez, yavaş yavaş eski formuna dönse de Honda'nın eski formuna dönüp dönemeyeceği konusunda hâlâ soru işaretleri var.

2023 sezonunun ilk provası, Valensiya testlerinde yapıldı. Tüm takımlar 2023 prototiplerini test etme şansı yakaladılar.

Valensiya testlerine getirilen 2023 prototipi ise Honda'nın performansıyla alakalı soru işaretlerinin kaybolmasını sağlamadı aksine daha büyük endişelere ve şüphelere yol açtı.

Valensiya'daki testleri 13. sırada noktalayan Marquez, testlerin ardından hiç de iyi bir havada değildi ve vücut diline bakıldığında da İspanyol sürücünün memnuniyetsizliğini görebiliyordunuz.

İspanyol sürücü, testlerin ardından verdiği demeçlerde "Honda, bu motosikletle 2023'te şampiyonluk için savaşamaz" demişti ve takımını sert bir dille eleştirmişti.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Eylül ayında Misano'da teste çıkmış ve Mayıs ayındaki ameliyatından 110 gün sonra motosikletine geri dönmüştü. Marquez'in dönmesinden bu yana Japonya'da yeni prototiple ilgili çalışmalar hızlandı.

Marquez'in eylül ayındaki dönüşünden bu yana çalışmalar yoğunlaştı ancak 2 ay, büyük güncellemeler getirmek için yeterli bir süre değil ve Honda, Valensiya'daki teste büyük güncellemeler/parçalar getirmedi.

Elbette 2023 prototipinde yeni parçalar vardı ama Malezya'daki teste yenileri de gelecek.

Takım, Malezya testine yeni parçalar getireceğini söylüyor. Dolayısıyla ilk testlerin ardından 2023 motosikletiyle alakalı birçok soru işareti oluşsa da henüz gerçekten endişelenmek için çok erken olabilir.

Çünkü Honda'nın Valensiya'da test ettiği 2023 prototipi, henüz final versiyonunda değil. Malezya'da gerçekleştirilecek olan teste birkaç parça daha gelecek ve Honda, bu parçalarla birlikte bir adım daha atabilmeyi umuyor.

Japon üretici, Marquez'den Malezya testlerini beklemesini ve sabırlı olmasını rica etmiş.

Marc Marquez, Repsol Honda Team bike Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez ise konu hakkında şunları söylüyor: "Bana Malezya testlerinde ileri doğru bir adım daha atacağımızı söylediler ama bir adım yeterli değil, iki adıma ihtiyacımız var."

"Kızgınlık ve suçlama, iyi şeyler değiller çünkü bu ikisi paniğe neden olurlar. Honda'nın özverisi ve çalışma yoğunluğu şu anda 10/10."

"Bahsedilen adımı Şubat ayında, Malezya'da göreceğiz. Honda'ya olan güvenim yüksek. Dünyadaki en iyi üretici ile çalıştığımı biliyorum ve bu üretici, böyle bir durumu tersine çevirebilecek yeteneğe sahip."

Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da şu: Marquez, Valensiya'daki testte yumuşak lastikle piste çıkarak daha hızlı bir tur atabilirdi ve seansı 13. sıradan daha yukarıda da bitirebilirdi.

Ama takıma motosikletin istediği seviyede olmadığını göstermek istedi ve 13. sıradan daha yukarıda bitirebileceği seansta yumuşak lastik kullanmadı.

Marquez, yumuşak lastik kullanarak seansı 3, 4 veya 5. sırada bitirseydi takım motosikletin temposu konusunda belki de biraz daha rahat olabilirdi ve 8 kez dünya şampiyonu sürücü bunu istemedi.

Motorsport.com İspanya'ya konuşan ve ismini vermek istemeyen bir Honda çalışanı ise Marquez'in mantalitesi hakkında şunları söylüyor: "Sürücüleri anlamanız gerek. Marc takıma karşı oldukça sertti ama onun işi bu. Daha iyi olabilmemiz için Honda'nın üzerinde baskı kuruyor."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'nın kronik çekiş sorunu, 2023 motosikletinde de devam ediyor

Honda için durum göründüğü kadar kötü değil ancak elbette her şey dört dörtlük de değil. Artık Honda'yla özleşmiş olan arka taraftaki çekiş sorunu 2023 prototipinde de bu sorun çözülememiş gibi duruyor.

Viraj çıkışlarında çekiş yakalayabilmek, özellikle de modern MotoGP'de fazlasıyla tur zamanı kazandırabiliyor. Ducati'nin geçtiğimiz yıl neredeyse her pistte rekabetçi olmasının bir nedeni de viraj çıkışlarında harika çekiş yakalayabilmesiydi.

Elbette Ducati'nin düzlük hızı büyük bir avantajdı ama diğer üreticiler, bu alanda Ducati'ye giderek daha da yaklaşıyorlar ve muhtemelen 2023'te Ducati'nin düzlük hızı avantajı çok ama çok daha az olacak.

Honda da motorunu geliştiriyor ve bu alanda Ducati'ye fazlasıyla yaklaşacaktır ancak viraj çıkışlarındaki çekiş sorununun artık çözülmesi gerek.

Aslında Honda, yıllardır süregelen çekiş sorununu çözmek için 2022'nin başında büyük atılımlarda bulundu ve RC213V'de özellikle arka taraftaki çekiş sorunlarını gidermek için radikal değişiklikler yaptı.

Fakat çekiş sorunu 2023 prototipinde de kendini gösteriyor.

Motorsport.com İspanya'ya konuşan Honda çalışanı, çekiş sorunu hakkında şunları söylüyor: "Yeni motosikletimiz 2022'dekinden daha iyi. Motorda biraz daha güç var, frenlerde de öyle. Fakat tıpkı 2022 motosikletinde olduğu gibi hâlâ viraj çıkışlarında yol tutuşu, çekiş eksiğimiz var."

Joan Mir, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'nın yeni sürücüsü Joan Mir, Valensiya testlerinde Honda'nın 2022 ve 2023 motosikletlerini ilk kez sürdü. Valensiya testlerinden sadece 2 gün önce Suzuki ile yarışan Mir, Honda ile Suzuki motosikletlerindeki çekiş farkını direkt olarak kıyaslama şansına sahipti.

Mir'in Suzuki kontratı 31 Aralık'a kadar süreceğinden, İspanyol sürücü testlerin ardından basına konuşamadı.

Ancak Marquez, Mir'in çekiş konusunda bir eksiklik hissettiğini söyledi

Marquez, "Büyük oranda geliştirmemiz bir alan var: Çekiş. Bu alanda gelişmemiz gerek çünkü Mir ve Rins de motosikleti sürmelerinin ardından benzer yorumlarda bulundular."

"Sürücülerimizin yeni bir markadan geliyor olması mühendislerimiz için önemli. Özellikle de sezonun son yarışını kazanan markadan gelmeleri [önemli]." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Arka taraftaki çekiş sorunu, Honda-Pol Espargaro birlikteliğinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan en büyük faktörlerden biriydi.

Espargaro gibi motosikletin arkasına güvenmeyi seven bir sürücü için kabus gibiydi ve pistteki sonuçlar da Honda motosikletlerinin Espargaro'ya ne kadar uymadığını gözler önüne serdi.

Bahsedildiği gibi Honda, artık yıllardır süregelen çekiş sorununu çözmek için 2022'nin başında büyük atılımlarda bulundu ve RC213V'de özellikle arka taraftaki çekiş sorunlarını gidermek için radikal değişiklikler yaptı.

Espargaro'nun Katar'daki ilk yarışta podyuma çıkması ise birçok kişinin Honda'nın çekiş sorununu çözdüğünü düşünmesine neden oldu. Fakat Japon mühendisler, 2022'de de özellikle arka tarafta çekiş gücü olmayan bir motosiklet ürettiler.

Honda, Marquez'in de dönmesiyle gelişim rotasını yeniden belirledi ve doğru yola girdi. Japon markanın 2023'te şampiyonluk için mücadele etmeyeceğini düşünmek saçmalık olur. Ancak eğer bir adım daha atarak şampiyon olmak istiyorlarsa bu sefer arka taraftaki çekiş sorununu çözmesi gerekecek.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images